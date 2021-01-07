الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي جديد بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

محددات إلغاء الحظر الشامل في المملكة

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس المستفيدة من استدامة

ترجيح إلغاء قرارات حكوميـة هامة

زريقات للوكيل : تفاؤل بعودة الحياة إلى مجاريها في الأردن - فيديو

الكونغرس يصادق على فوز بايدن

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة البيان الوزاري لحكومة الخصاونة

أسعار الذهب الخميس 7/1/2021

الأمن يحذر الأردنيين من أسلوب جديد للاحتيال -شاهد

وفيات الخميس 7/1/2021

الخميس، 07-01-2021 02:42 م

تحذير.. مخاطر الشموع المعطّرة على صحتك

drr_lshmw_lmtwr


الوكيل الاخباري - تحبون إضاءة الشموع المعطّرة بين الحين والآخر. لكن يبدو أن من الأفضل الإقلاع عن هذه العادة، لأنها تلحق الضرر بالصحة. وهذا ما أشارت إليه دراسة أميركية أُجريت في جامعة كارولينا الجنوبية في وقت سابق، وتبين من خلالها أن إضاءة هذه الشموع تسبّب تطاير مواد سامة وبعض المنتجات الكيميائية الضارّة في الهواء. ووجد الباحثون أن احتراق الروائح الاصطناعية، شمع البرافين والفتيل يمكن أن يسبّب الحساسية، ألم الرأس، ومع مرور الوقت نمو السرطان.

اضافة اعلان

وذكروا أيضاً أن هذا النوع من الشموع يحتوي على السموم الموجودة في الديزل، مواد الدهان، سبراي تثبيت الشعر ومزيل طلاء الأظافر. وأشاروا إلى أن من الممكن تعطير المنزل ببدائل صحية مثل استخدام أجهزة توزيع عطر الزيوت الأساسية، وأكدوا أن هذا لا يمكن أن يسبب الحريق كما هي حال الشموع، ولا يؤثر سلباً في الصحة. كما أن الرائحة يمكن أن تدوم في هذه الحالة لأطول وقت ممكن. ولهذا من الأفضل التوقف منذ الآن عن إشعال الشموع المعطّرة في المنزل.

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-182057-stomach-pain-causes-methods-treatment-3

أطعمة غذائية لعلاج ألم المعدة !

WhatsApp Image 2021-01-07 at 1.40.06 PM

نظام التسخين لا الحرق -نقلة نوعية في صناعة البدائل الخالية من الدخان

tbl_articles_article_14991_51bbbb0416-77ab-4d4e-ae30-37270c9fdb92

فوائد مذهلة لـ تناول الكستناء يومياً

85-204632-10-secrets-to-build-muscle-faster_700x400

تمارين رياضية تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن

نوبة-قلبية-660x330

الكشف عن مسببات جديدة تعزز من النوبات القلبية

eyeliner

ماذا يحدث لوجهك عند وضع مستحضرات التجميل يوميا! - صور

أخبار متعلقة
8544966-733128139

علامتان على الجلد تكشفان المعاناة من السكري

الاستيقاظ

أسباب تؤدي إلى شعورك بالتعب فور الاستيقاظ في الصباح

1df51d78cc319c915be3ac86208ca418

خبيرة تغذية تنصح بتناول أطعمة محددة لتقوية المناعة

257667

الكشف عن عامل يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

نبات-الغار-825x510

فوائد لا تتوقعها لورق الغار .. تعرف عليها

عصائر

ليس كما اعتقدنا طويلا.. التأثير 'الخفي' لعصائر الفاكهة