الثلاثاء 13-04-2021
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الثلاثاء، 13-04-2021 10:26 ص

تحذير من استخدام ادوات تجفيف اليدين بالهواء!

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الوكيل الاخباري - اعتدنا جميعاً أن نقوم بتجفيف أيدينا بواسطة تلك الأداة التي تطلق الهواء في الحمامات العامة. لكن يبدو أن هذا ليس صحياً وخصوصاً في زمن انتشار الجراثيم والفيروسات. وهو ما تبين من خلال اختبار أجرته العالمة الأميركية نيكلو ويرد.

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وتبين لها بعد التجربة وبحسب ما ذكر تقرير لصحيفة The Sun أن هذه الأدوات تشكل مكاناً لنمو الكثير من البكتيريا الضارة.


وقالت: "تنمو في داخلها أنواع مختلفة من الفطريات والبكتيريا التي يمكن أن تنتقل إلى أيدينا وانتم تعتقدون أنكم تخرجون من الحمام بأيد نظيفة. إذاً توقفوا عن استخدامها".

واشارت إلى أنه من الأفضل الاعتماد في هذا على المحارم الورقية. وهو ما شدد عليه الطبيب فريديريك سالدما في حديث إلى موقع Le NouvelObs. ومن الأفضل في هذه الحالة أن تضعوا في حقيبتكم المحارم الخاصة بكم. فقد تكون اكثر نظافة وأقل قابلية لنقل العدوات من تلك التي يتم وضعها في الحمامات والتي يستخدمها عدد كبير من الأشخاص يومياً. إذاً حان الوقت لتنتبهوا إلى ذلك وخصوصاً مع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في العالم.

 

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