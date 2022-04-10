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الأحد، 10-04-2022 08:14 ص

تحذير من الإفطار الكامل بعد أذان المغرب في رمضان

ففف


الوكيل الإخباري - حذَّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الإفطار الكامل بعد أذان المغرب.

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وأوضح موافي، أمس، خلال برنامجه «ربي زدني علماً» على شاشة قناة «صدى البلد»، أن الإفطار الكامل بعد أذان المغرب مضر جداً بالصحة، مشيراً إلى أن نسبة امتصاص الأكل حينها تكون 100%.


وكشف عن طريقة الأكل الصحية التي يتبعها خلال شهر رمضان.


وقال إنه يتعامل مع الأكل في رمضان كغيره في بقية الأيام (إفطار وغداء وعشاء).


وأضاف أنه يتناول ساندويتش جبنة بالطماطم وكوب شاي بلبن بعد أذان المغرب مباشرةً، لافتاً إلى أن الوجبة الثانية تكون بعد الساعة التاسعة والنصف مساءً، وهي وجبة متكاملة (أرز وخضراوات ولحم).


وتابع أنه قبل أذان الفجر بـ15 دقيقة، يتناول الوجبة الثالثة، وهي السحور، وتتكون من زبادي وخيار.

 

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