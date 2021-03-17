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الأربعاء، 17-03-2021 01:22 م

تحذير من الافراط باستخدام جل الاستحمام!

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الوكيل الاخباري - يستخدم الكثير من الأشخاص جل الاستحمام في الصباح والمساء. لكن يبدو أنه يجب الحذر في هذا الاتجاه. فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن العديد من أنواعه تحتوي على مكونات يمكن أن تلحق الضرر بالصحة بحسب ما أشار إليه تقرير لموقع OhMyMag الفرنسي.

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وذكر التقرير أن من بين هذه المكونات تلك التي يمكن أن تسبب اضطراباً في عمل الغدة الدرقية وتلك التي قد تؤدي إلى الحساسية وأخرى أشد ضرراً. وأشار إلى أن اللائحة لم تكتمل بعد وأن الأمر ما زال يحتاج إلى المزيد من البحث.


ولفت إلى أنه من الأفضل من أجل تجنب حصول أي مضاعفات جانبية نتيجة استخدام هذه المنتجات اختيار تلك التي تحتوي على أكبر قدر ممكن من المكونات الطبيعية. كما نصح الخبراء بضرورة توخي الاعتدال أثناء استعمالها.


ويشار إلى أن هذه النتيجة جاءت بعدما تمت دراسة ما يقرب من 160 تركيبة جل استحمام، علماً أنه تم نشر النتائج في دورية "60 مليون مستهلك".

 

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