تحذير من الافراط باستخدام مكعبات المرق الجاهزة!

الوكيل الاخباري - غالباً ما تستخدم سيدات المنازل مكعبات المرق الجاهزة، لكن يبدو أن عليهن التوقف عن ذلك لأنه قد يُلحق الضرر بالصحة. وهو ما أشار إليه موقع Medisite المتخصص، موضحاً أن هذه المكعبات تحتوي في كل 150 ملل على ما يتراوح بين 0.43 و 1.63 غ من الملح، أي أكثر من الكمية المطلوبة بنحو 25%.

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وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن معظم الأشخاص في العالم يتناولون ضعف الكمية الموصى بها من الملح، أي ما يعادل 9 إلى 12 غ في اليوم الواحد.



وفي السياق نفسه، أشارت غيرين مارغاريتيس، رئيسة وحدة تقييم المخاطر المرتبطة بالغداء في معهد Anses الفرنسي، في حديث إلى صحيفة L’express إلى أن من مخاطر الملح، رفع ضغط الدم الذي يؤدي دوراً كبيراً في المعاناة من أمراض القلب والشرايين.



وهو ما شدّد عليه أيضاً بيار موننتون الباحث في Inserm الفرنسي حيث قال إن تناول كمية كبيرة من الملح يمكن أن يخلّص الجسم من الكالسيوم من طريق البول. وهو ما قد يسبب في حال عدم التعويض المعاناة من مشاكل في العظام والأسنان.

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