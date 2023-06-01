الخميس 01-06-2023
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الخميس، 01-06-2023 10:05 ص

تحذير من الحمّام البارد "غير المفيد" أثناء الطقس الحار

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الوكيل الإخباري-  حذر خبير في الصحة من أن الحمامات الباردة غير مفيدة خلال الطقس الحار ويمكن أن تعطي نتائج عكسية.

ووفقاً لـ دومينيك ليس بيل من شركة Drench.co.uk لتوريد الحمامات الفاخرة في بريطانيا فإن أخذ حمام دافئ يمكن في الواقع أن يفعل المعجزات لخفض درجة حرارة جسمك أثناء موجة الحر، مما يضمن لك الشعور بالاسترخاء والراحة. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى الشعور بالحرارة أكثر مما كنت عليه من قبل.

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وأضاف دومينيك "نوصي بأخذ حمام ساخن للتبريد خلال موجة الحر. يلجأ الكثيرون إلى شراء مراوح ووسائل التكييف باهظة الثمن، ولكن إحدى أبسط طرق التبريد هي أخذ حمام ساخن بالفعل".


وتابع دومينيك "الاستحمام بماء بارد يمكن أن يؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية لأنه عندما يكون جسمنا مغموراً في ظروف شديدة البرودة، فإنه يحاول تنظيم درجة حرارتنا الأساسية. وهذا يعني أنك قد تشعر بالفعل بالحرارة أكثر مما كنت عليه. ومن خلال أخذ حمام ساخن، يمكن خفض درجة حرارة الجسم لأنه يحفز نظام التنظيم الحراري في الجسم. هذا يزيد من الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم وبالتالي انخفاض درجة حرارة الجسم".


وتنخفض درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ عندما ينام الشخص، وفقاً للمعهد القومي للقلب والدم والرئة في الولايات المتحدة، مما يعني أن الحمام الساخن يمكن أن يكون أداة صيفية أفضل مما تعتقد. وذلك لأن الانخفاض في درجة حرارة الجسم بعد الاستحمام قد يساعدك على الشعور بالنعاس والاسترخاء، مما يزيد فرصك في الحصول على قسط من الراحة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

 

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