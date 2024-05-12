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الأحد، 12-05-2024 01:44 م

تحذير من السولانين في حبات البطاطا

بطاطا


الوكيل الإخباري - حذر المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا من تناول البطاطا الخضراء أو التي تحتوي على الكثير من مواضع الإنبات، لارتفاع مستوى السولانين فيها.

وأوضح المركز أن السولانين سم تنتجه البطاطا لحماية نفسها من الآفات، مشيراً إلى أن تناوله يرفع خطر التسمم الغذائي، والذي تتمثل أعراضه في الغثيان، والقيء، وحرقة الحلق، ومشاكل المعدة، والإسهال، وفقدان الوعي، والوفاة في أسوأ الحالات.

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وشدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف عند ملاحظة هذه الأعراض للعلاج  في الوقت المناسب.


وبشكل عام، أوصى المركز بتخزين البطاطا في مكان مظلم، لأنها تُنبت بسرعة أكبر في الضوء، فتُنتج مادة السولانين السامة.

 

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