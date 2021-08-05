الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 03:29 م

تحذير من تناول أقراص الدواء دون ماء

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الوكيل الاخباري - حذر طبيب مصري من تناول الدواء دون شرب المياه، لتأثيرها الضار على المعدة.

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وقال الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن تناول العلاج أو الكبسولات، خاصة أدوية التنحيف، دون شرب مياه، يمكن أن تقف تلك الكبسولات في المريء.


وأشار الطبيب إلى أن هذا يجعل الكبسولات تفرز المادة الفعالة في المعدة، بسبب تثبيته لفترة من الوقت داخل المعدة، الأمر الذي قد يسبب قرحة في المعدة.


وأوضح أنه توجد بعض الكبسولات سريعة الفعالية، التي يمكن أن تقضي على الدهون فور نزولها المعدة، إلا أنه يجب تناولها مع كميات مناسبة من الماء، وليس العكس، حتى لا تضر المعدة.

 

سبوتنيك

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