الأحد 18-10-2020
الوكيل الاخباري

قرار صارم من وزير الداخلية بشأن التعامل مع البلطجية

الملك يؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع نيوزيلندا

تصريح هام من الأمانة حول دوام الموظفين

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول برامج الدعم

ممرض أردني يقدم اقتراحا لعلاج كورونا في زمن قياسي - فيديو

التربية توضح حول سؤال أثار الجدل على منصة درسك

إقامة كرفانات لفحص كورونا في العقبة

لجنة الأوبئة: سيتم فرض حظر تجول شامل بهذه الحالة

ستيني هائم على وجهه في العراق والخارجية : لم تثبت جنسيته الأردنية

مطالب بإلغاء قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت




الأحد، 18-10-2020 12:40 م

تحذير من تناول الحلويات عند الشعور بالتوتر

920201102832417958374


الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من مشكلة القلق والتوتر والضغط النفسي الناتج عن تراكم مشاكل الحياة والمسؤوليات والضغوطات.

اضافة اعلان
 

في هذا السياق حذرت طبيبة روسية متخصصة من الطريقة المتبعة للتعامل مع حالات التوتر والقلق عن طريق تناول الحلويات والاكثار من الشوكولاتة.


حيث اشارت إلى أن معظم الأشخاص يفعلون ذلك مضيفة أن الخطأ يكمن في كمية الطعام التي يتم تناولها في هذه الحالة ولفتت إلى أن الكثير من الأشخاص يلجؤون إلى أكل الحلويات عندما يشعرون بالتوتر.


وأضافت: "يجب اختيار الأطعمة التي تؤدي إلى الشعور بالفرح فالشخص الذي يحب الشوكولاتة يجب أن يتناول فعلاً قطعة صغيرة منها فقط ليتحسن مزاجه لكن ثمة قيود أيضاً فالمتعة هي الهدف وليس الطعام إذاً يجب الاكتفاء بكمية قليلة جداً".


وتابعت أن أكل الكثير من الحلويات والشوكولاتة لا يؤدي إلى النتيجة التي يتم البحث عنها، بل إن التأثير الإيجابي لهذا يتراجع مع مرور الوقت ومن الممكن أن يصبح التوتر في هذه الحالة مزمناً.


وختمت قائلة أنه يجب التوقف عن هذه العادة تماما للحد من التوتر كي لا يتحول إلى حالة مزمنة يمكن أن تسبب المعاناة من أمراض أخرى خطرة.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120172520331164

أطعمة غذائية شائعة لعلاج الاكزيما

llq_byn_lnhf_wlktyb

علامات عليك الانتباه إليها تدل على الاصابة بهذا المرض

5274987-1899051470

فوائد مذهلة لشرب القهوة يومياً

3-39-1080x675

5 علاجات منزلية لوقف الشيب المبكر

Doc-P-756665-637384493877261178

كيف نقيس درجة الحرارة بصورة صحيحة؟

تنزيل

ابرز الفوائد الصحية لـ الميرمية

أخبار متعلقة
20200408_1586363519-334-large

الطريقة الصحيحة في التعامل مع التوتر والقلق

فوائد-الجزر-للاطفال

كيف تعرف أنك مصاب بحساسية الجزر؟

السمن البلدي

تناول السمن مع الماء للتخلص من مشكلة صحية مزعجة!

pic_137422

نصيحة هامة للسيطرة على نوبات القلق!

8893826-708487445

ارتفاع مستوى الفركتوز في الدم يؤدي إلى الإصابة بمرض مزمن

4828966-1976436487

كيف تخسر مزيدًا من الوزن عن طريق التنفس فقط !