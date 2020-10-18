تحذير من تناول الحلويات عند الشعور بالتوتر

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من مشكلة القلق والتوتر والضغط النفسي الناتج عن تراكم مشاكل الحياة والمسؤوليات والضغوطات.

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في هذا السياق حذرت طبيبة روسية متخصصة من الطريقة المتبعة للتعامل مع حالات التوتر والقلق عن طريق تناول الحلويات والاكثار من الشوكولاتة.



حيث اشارت إلى أن معظم الأشخاص يفعلون ذلك مضيفة أن الخطأ يكمن في كمية الطعام التي يتم تناولها في هذه الحالة ولفتت إلى أن الكثير من الأشخاص يلجؤون إلى أكل الحلويات عندما يشعرون بالتوتر.



وأضافت: "يجب اختيار الأطعمة التي تؤدي إلى الشعور بالفرح فالشخص الذي يحب الشوكولاتة يجب أن يتناول فعلاً قطعة صغيرة منها فقط ليتحسن مزاجه لكن ثمة قيود أيضاً فالمتعة هي الهدف وليس الطعام إذاً يجب الاكتفاء بكمية قليلة جداً".



وتابعت أن أكل الكثير من الحلويات والشوكولاتة لا يؤدي إلى النتيجة التي يتم البحث عنها، بل إن التأثير الإيجابي لهذا يتراجع مع مرور الوقت ومن الممكن أن يصبح التوتر في هذه الحالة مزمناً.



وختمت قائلة أنه يجب التوقف عن هذه العادة تماما للحد من التوتر كي لا يتحول إلى حالة مزمنة يمكن أن تسبب المعاناة من أمراض أخرى خطرة.

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