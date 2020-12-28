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الإثنين، 28-12-2020 02:08 م

تحذير من تناول القهوة المضاف عليها هذه المكونات!

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الوكيل الاخباري - هنالك الكثير من الاشخاص يبدؤون صباحهم بتناول كوب من القهوة، بل أصبحت لديهم عادة دائمة، وهذا لما لها من تأثير إيجابي على الصحة البدنية والعقلية للشخص. لكن مؤخرا، ظهرت العديد من الإضافات على القهوة، مثل: مسحوق الحليب والقشطة والفانيليا والبندق والكراميل، والتي تضفي مذاقا حلوا وشكلا جميلا على كوب القهوة، إلا أنها تفقد القهوة فائدتها الأساسية.

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أشار خبير التغذية، غوزدنير شافيش أوكا، إلى أن "هذه الإضافات تحول مشروب القهوة إلى "قنبلة سكر"، حيث تساهم في ترسب الدهون في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض السكري والكبد الدهني وكذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم".


وأضاف: "القهوة تقوي جهاز المناعة وتحمي من الأمراض، لكن المواد المضافة الشائعة في السنوات الأخيرة، مثل مسحوق الحليب والفانيليا والكراميل، تبطل التأثير المفيد للقهوة وتجعلها مشروبا عالي السعرات الحرارية".

 

وأكد الخبير، أن مسحوق الحليب هو في المقام الأول من بين المكونات الضارة التي تضاف إلى القهوة.


وقال: إن "الإضافات السكرية كلها ضارة جدا بالجسم، حيث يساهم السكر الزائد في تخزين الدهون، ويرفع مستويات الغلوكوز في الدم ويمهد الطريق لمرض السكري. إلى جانب ذلك، فإنه يسبب أيضا عسر الهضم مثل الارتجاع والتهاب المعدة".

 

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