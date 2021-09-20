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الإثنين، 20-09-2021 03:12 م

تحذير من تناول الوجبات السريعة

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الوكيل الإخباري - الأطفال والبالغون أيضاً يحبون الوجبات السريعة لذيذة الطعم، قد ترضخين لإلحاح أفراد أسرتك وتسمحين لهم بتناول الوجبات السريعة عدة مرات، ولكن يجب ألا تكون الوجبات السريعة هي أساس النظام الغذائي لأسرتك، لما لها من أضرار بالغة على صحتهم في المستقبل.

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فقد كشفت نتائج دراسة أجريت في جامعة نيوكاسل الأسترالية، عن خطورة تناول الأطعمة السريعة، حيث أشار الباحثون إلى أن الاعتماد على الوجبات السريعة في النظام الغذائي، بدلاً من الطعام الصحي المعد منزلياً، يزيد خطر الإصابة بأمراض الضغط والسكري، والسمنة والأزمات القلبية.


الدراسة شملت فحصاً لبيانات سكان بعض المناطق في استراليا، خلال الفترة بين عامي 2011 إلى 2013، ووجد الباحثون أن المناطق التي تزداد فيها منافذ بيع الأطعمة السريعة، يزداد معدل إصابة سكانها بالأزمات القلبية فيها إلى 4 إصابات لكل 100 ألف شخص.


ويوصي الأطباء بضرورة تجنب تناول الوجبات السريعة، والاعتماد على الطعام الصحي المعد منزلياً، للحفاظ على الصحة، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال الذي لا زالوا في مراحل النمو.

 

المصدر - نواعم 

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