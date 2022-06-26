الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إصابة بعيار ناري خلال مشاجرة مسلحة في الصريح

التنمية: مليون و٤٠٠ ألف طفل بحاجة إلى الالتحاق في الحضانات

الكاظمي يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة

منتفعات دار الحنان في إربد يزرن متحف الدبابات الملكي

وفاة سيدة أصيبت بعيار ناري خلال مشاجرة في إربد

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من نابلس

مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

21 اعتداء على الكوادر الطبية منذ بداية العام

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وفيات الأحد 26-6-2022

الأحد، 26-06-2022 06:27 ص

تحذير من تناول هذا الطبق يومياً !

7


الوكيل الإخباري - يعد الفول أحد المحاصيل القديمة التي عرفتها الحضارات البشرية، لا سيما في مناطق آسيا والبحر الأبيض المتوسط، ويعد الفول عاليًا في منسوب البروتينات والطاقة، كما هو الحال في أنواع البقوليات والحبوب الأخرى، إذ تحتوي كل 100 غرام من الفول على 341 سعرا حراريا، كما أن حبوب الفول غنية عمومًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

اضافة اعلان


وكشفت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر، أن علب الفول المعلبة عند قراءة مكوناتها ستجد من ضمن مكوناتها مادة تسمى "calcium disodium EDTA" كالسيوم ثنائي الصوديوم إديتا، وأحيانا يرمز لها بالرمز E385، وفقا لموقع مصراوي.


وأشارت عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، إلى أن هذه المادة من المواد الحافظة الشائعة التي توجد في الفول المايونيز، وصوص السلطات، والمعلبات خاصة البقوليات المعلبة، وهذه مادة حافظة مضادة للأكسدة، تعمل على إضافة نكهة، بالإضافة إلى أنها تحافظ على لون البقوليات الزاهي.


وأضافت أن هذه المادة تصبح آمنة عند استهلاكها بالكمية الموصى بها التي تم إقرارها من الـFDA، لكن الإكثار من تناول المواد الغذائية التي تحتوي على مادة "كالسيوم ثنائي الصوديوم" لها أعراض جانبية مثل: الإصابة بتقلصات البطن والغثيان والقيء والإسهال، الصداع، انخفاض ضغط الدم، مشاكل في الجلد، والحمى.


كما أوضحت أن تناول أكثر من 3 جرامات من الفول المعلب\ يوميًا، الذي يحتوي على هذه المادة، أو تناوله أكثر من 5 إلى 7 أيام، يؤدي إلى تلف الكلى، وانخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم.


وتابعت، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد والكلى، من الضروري تناول الفول المعلب\ بحذر دون الإفراط.


وحذرت رئيس لجنة سلامة الغذاء، من الإفراط في تناول الفول المعلب، ونصحت بضرورة تحضيره في المنزل بطريقة آمنة على صحة أفراد الأسرة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انباع نمط غذائي وحياتي صحي للتخلص من دهون البطن

6 أطعمة يجب الإبتعاد عنها عند محاولة التخلص من دهون البطن

article-20

طرق تشخيص وعلاج قرحة المعدة

tbl_articles_article_20453_219329e82b-43f5-4427-9c0d-6dd9c2842793

علاج الحساسية والحكة في المنزل

1042784393_0_43_1920_1123_1920x0_80_0_0_aa407a6a743dc1cf0c9177739352b1ab

نصائح ذهبية للتخلص من إدمان السكر

tbl_articles_article_23453_167a0099f0-18ba-4cd4-b9ce-0c9a7f9dfc5a

في اليوم العالمي لمرض البهاق.. تعرف على أعراضه وطرق علاجه

_119471531_gettyimages-1234020682

أهم المطاعيم في الحج لهذا العام

أخبار متعلقة
كل

9 علامات مبكرة لا تتجاهلها .. أعراض الفشل الكلوي

ززز

فوائد الزبادي على الريق .. يقي من عدة أمراض