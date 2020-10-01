تحذير من خطر شرب ماء الليمون !

الوكيل الاخباري - يعد ماء الليمون من المشروبات المهمة لصحة الإنسان، لما يحتويه على عناصر غذائية تساعد في منع الجفاف والهضم وفقدان الوزن.

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ورغم الفوائد المتعددة لماء الليمون، إلا أن خبراء حذروا من كثرة تناوله، بحسب ما نشره موقع "بزنس إنسايدر".



وحذر الخبراء من التعرض لكميات مفرطة من الليمون بسبب الحموضة الشديدة، والتي قد تسبب تآكل مينا الأسنان.



كما يمكن أن يسبب التناول الكثير لماء الليمون تفاقم الأمراض الشائعة مثل مرض الجزر المعدي المريئي، والارتجاع الحمضي، بالإضافة إلى حرقة المعدة والغثيان والقيء.



وأكد الخبراء أن وضع شرائح الليمون في الماء، يسبب الكثير من الأمراض، لاحتوائها على العديد من الجراثيم.



وتوصل العلماء إلى أن الحموضة الموجودة في ماء الليمون تتسبب في حدوث تقرحات أو تفاقمها، وقد تؤدي أيضا إلى الصداع النصفي.

شاشة نيوز

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