تحذير من خطورة تربية الدواجن في المنزل

الوكيل الإخباري - نصح خبير أمريكي بضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية أثناء التعامل مع الدواجن التي يتم تربيتها في المنزل.

اضافة اعلان

وحذر الخبير الزراعي الأمريكي، كريج كوفال، من خطورة تربية الدواجن في المنزل، ومن التعامل معها عن قُرب، قائلاً إن الأمر من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بعدوى السالمونيلا، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره السبت، إلى أن كوفال ينصح بضرورة تقليل لمس الدواجن لما له من خطورة على الصحة، ناقلاً عنه قوله إنه يجب على الناس اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة بعد زيارة حظائر الدجاج أو تنظيفها أو حتى لمس الطيور والبيض واللحوم.

وأضاف كوفال، وهو أستاذ في كلية الزراعة في جامعة تكساس، الولايات المتحدة، أن هناك مئات الإصابات بعدوى السالمونيلا التي تحدث كل عام، وبعض الحالات تكون أسوأ من غيرها، ولكن هناك الكثير من الناس، وخاصة الأشخاص الذين مازالوا جديدين في مجال تربية الدواجن، ليسوا على دراية بخطورة الأمر، ولذا فإنهم لا يتخذون الخطوات البسيطة اللازمة لمنع التعرض للإصابة بالعدوى".





ومن بين النصائح التي قدمها كوفال أنه يجب على الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وكبار السن وذوي الجهاز المناعي الضعيف عدم التعامل مع الدواجن أبداً وذلك لأن احتمالية إصابتهم بالعدوى تكون أعلى، قائلاً إنه لا ينبغي أيضاً للبالغين والأطفال تقبيل الدواجن، وهو الأمر الذي وصفه بأنه بمثابة "اللعب بالنار".



وتابع: "يجب أن تشمل الخطوات الوقائية اللازمة بعد التعامل مع الدجاج أو البيض أو العمل في الحظائر غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ بأقصى درجة حرارة يمكن تحملها، فضلاً عن ضرورة تغيير الملابس التي تم ارتداؤها في الحظيرة أو أثناء التعامل مع الطيور، وخاصة الأحذية، وغسل البيض الطازج جيداً بالماء الدافئ الجاري، وتجفيفه بمناشف ورقية أو قماشية لا تلامس اليد أو أسطح المطبخ قبل تخزينها في الثلاجة".



وأشار كوفال إلى أنه يمكن لمربي الدواجن أيضاً حماية دواجنهم من خلال عدم مشاركة الأدوات المستخدمة في الحظائر مع المربين الآخرين، وفي حال كانت مشاركة هذه الأدوات ضرورية، فإنه يجب تنظيفها جيداً وتعقيمها قبل استخدامها، كما يجب تغيير الأحذية والملابس بعد زيارة أي حظيرة أخرى.



وأوصى كوفال بأهمية شراء الطيور من مصادر موثوقة، وذلك لأن معظمها تحمل نوعاً من أكثر من 2000 نوع من السالمونيلا.



وذكر الموقع أن أعراض السالمونيلا تشمل الحمى وتشنجات المعدة والإسهال، وهي الأعراض التي تظهر بين ست ساعات وستة أيام بعد التعرض للعدوى، وعادةً ما يستمر المرض لمدة تصل إلى أسبوع.

المصدر - العين الإخبارية

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

