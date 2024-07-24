تحذير من عادة غذائية تسبب النوبة القلبية

الوكيل الإخباري-
تزداد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية عندما يتبع الإنسان عادات غذائية خاطئة، إذ تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو يُسد مساره، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب، وفقًا لما ذكره موقع "Medical News Today".اضافة اعلانزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب
تناول نظام غذائي مليء بالأطعمة المعالجة هو من أسوأ العادات الغذائية التي تعرض الأشخاص الذين لديهم تاريخ من المشاكل القلبية لخطر الوفاة بأمراض القلب، وهو ما أثبتته دراسة حديثة نشرت في مجلة "يوروبيان هارت" حول عادات الطعام.
وأوضحت الدراسة أن الأطعمة المعالجة هي التي تحتوي على إضافات صناعية أكثر من المكونات الطبيعية، وغالبًا ما تكون غنية بالسكر والملح والدهون لتدوم لفترة أطول أو لتحسين طعمها، مثل اللحم المدخن والفواكه والخضروات المعلبة، والسمك المدخن. وتبين نتائج الدراسة أن النظام الغذائي عالي المعالجة أدى إلى زيادة الوفيات بنسبة تقدر بحوالي 40%.تجنب الأطعمة المعالجة
في هذا الإطار، نصح الدكتور محمد عصام، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية في مصر ، خلال حديثه لـموقع"الوطن
" بضرورة تجنب تناول الأطعمة فائقة المعالجة لتجنب مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية متكررة، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي يشمل الخضروات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون. كما أكد على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم، وتجنب التدخين ومسببات التوتر للحفاظ على صحة القلب.