تحذير من مادة خطِرة في الشامبو تتسبّب في تساقط الشعر

الوكيل الاخباري- يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة تساقط الشعر، وفي أغلب الأحيان يكون السبب نوعية المياه أو نوع الشامبو المستخدم لاحتوائها على مكون خطير.



ويوصي خبراء التجميل بضرورة تحري الدقة عند شراء منتجات العناية الشخصية، ولاسيما الشامبو وتجنب شراءه إن كان يحتوي على مادة "ميثيل إيزوثيازولينون" (MIT) التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.



وأكدت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس في حديث لموقع "إكسبريس"، أنه يجب توخي الحذر والدقة في اختيار الشامبو والبلسم، فالخيار الأرخص أو الأغلى ليس دائما جيدا.



وغالبا ما تضاف مادة MIT إلى مستحضرات التجميل ومواد التنظيف المنزلية لمنع نمو البكتيريا والفيروسات والخمائر والعفن، ويُعتقد أن ما يصل إلى 10% من سكان المملكة المتحدة يعانون من الحساسية بسبب هذه المادة.



وتقول الدكتور لي: "غالبا ما توجد MIT في الشامبو والبلسم، ولكن نظرا لأن هذه المنتجات يتم غسلها، فإنها لا تلامس الجلد بشكل مباشر لفترة طويلة جدا، لذا فإن الحساسية الخطيرة لفروة الرأس نادرة، ولكن مع ذلك، يمكن أن تسبب تهيج الأغشية المخاطية مثل العينين أو الأنف أو الفم".



ولفتت الى أنه "تم الإبلاغ عن أن حساسية MIT تسبب التهابا حادا في جلد فروة الرأس والتهابا حادا في جلد الجفن والتهاب جلد الوجه والرقبة وأعلى الظهر".



وتابعت: "إذا تم استخدامها في منطقة الأعضاء التناسلية، فقد تتسبب MIT في حدوث طفح جلدي في تلك المنطقة والأرداف وحول فتحة الشرج - بما في ذلك طفح الحفاض عند الأطفال".

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المصدر: لها