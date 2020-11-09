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الإثنين، 09-11-2020 12:37 م

تحذير من مخاطر المضادات الحيوية

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الوكيل الاخباري - أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف على القناة التلفزيونية "روسيا 1" أن بعض أنواع المضادات الحيوية يمكن أن تثير الصمم الذي لا يمكن علاجه.

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وقال الطبيب مجيبا عن سؤال عن مخاطر المضادات الحيوية: "هناك عدد من المضادات الحيوية وإن كانت قديمة جدًا ولكن حتى يومنا هذا احتفظت بنشاطها، والتي يتسبب استخدامها في الصمم. هذا دواء من مجموعة الأمينوغليكوزيد" غنتاميسين "وعدد من الأدوية الأخرى. وهي سامة للأذن، مثل طلقة فوق الأذن".


تؤثر بعض الأدوية على المستقبلات السمعية وكأنها "تقطع" منها، وبالتالي تؤدي إلى الصمم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الأدوية المدرة للبول مثل فوروسيميد فقدان السمع فهي تؤثر على العصب السمعي ويمكن أن تسبب الصمم الدائم.

 

إن الأدوية المضادة للفطريات يمكن أن تؤدي إلى نفس التغييرات في الأذن،وأوضح الطبيب أنه عند تناول المضادات الحيوية، يجب أن تزن الإيجابيات والسلبيات، وقبل كل شيء، يجب على الطبيب القيام بذلك.

 

سبوتنيك

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