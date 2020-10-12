تحذير من مخاطر تخدّر اليد اليمنى!

الوكيل الاخباري - يبعث الجسم أحياناً ببعض الرسائل التي تدل على المعاناة من مشكلة صحية من نوع ما ويمكن أن تظهر إحدى هذه الرسائل من خلال اليدين.

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فقد تشعر أحياناً بتخدر مفاجئ في يدك اليمنى وقد لا تهتم بذلك أو قد تشعر بالخوف.

أما السبب الذي قد يؤدي إلى هذا فقد يكون حدوث ضغط على عصب اليد أو التعرض لإصابة في مفصل الكتفين. كما يمكن أن يحدث هذا في حالات منها مشكلة في القلب والأوعية الدموية أو تغير مفاجئ في ضغط الدم أو تشنج في الأوردة. وهذا يؤثر سلباً على عملية دفق الدم ما يسبب الشعور بالتنميل أو بجمود اليد.



ومن أجل التخلص من هذه المشكلة وخصوصاً في حال تكرارها من الضروري أولاً استشارة الطبيب من أجل كشف أسبابها ومنع تفاقمها في حال كان التخدر مجرد عارض من أعراض مرض يحتاج إلى العلاج. كما ينصح بالقيام ببعض التمارين المعتدلة التي يمكن أن تحفز الدورة الدموية.

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