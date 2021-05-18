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الثلاثاء، 18-05-2021 01:44 م

تحذير من مخاطر تناول 'الآيس كريم' في الطقس الحار!

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الوكيل الاخباري - يكثر تناول الآيس كريم مع بداية فصل الصيف الحار،
حذرت خبيرة التغذية الروسية آنا بيلوأوسوفا من بعض الأطعمة، مؤكدة: "ليس كل منتج غذائي مفيد وآمن للأشخاص الذين يهتمون باللياقة البدنية".

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وقالت في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية: "الآيس كريم المصنوع من الفواكه والذي نعده في المنزل هو الأكثر أمانًا للياقة. إنه الآيس كريم من التوت الطازج أو المجمد الذي نخلطه مع الحليب أو الماء. يمكنك إضافة القليل من السكر أو ملعقة من العسل وصبه في قوالب وتجميده".


وأضافت الخبيرة أن آيس كريم الفاكهة الذي نشتريه من المتجر لا يحتوي أيضًا على جرعة عالية من السعرات الحرارية وهو مناسب تمامًا كمبرد أثناء الطقس الحار، أما بالنسبة للأصناف التقليدية فمن المهم أن نعرف مما يُصنع هذا الآيس كريم.


"آيس كريم القشدة دائمًا دهني وفيه سعرات حرارية عالية. يوجد خيار آخر غير موجود في كل المحلات وهو آيس كريم الفواكه والتوت. إنه متوفر للبيع في أكواب. لا يوجد أي حليب عمليًا فيه وهو رخيص جدًا".


وتُذكر بيلوسوفا أن تناول الآيس كريم أثناء نزلات البرد والأمراض المزمنة في الجهاز التنفسي العلوي غير جيد. تعتقد الخبيرة أن تدريب الحلق سيساعد هنا، فالقليل من الآيس كريم أو المشروب الغازي في الطقس الحار سيساعد على "تعويد" الحلق على البرودة.

 

سبوتنيك

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