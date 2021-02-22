الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأشغال تعلن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة

ايعاز من وزير التربية والتعليم

اصابة الفنان موسى حجازين بكورونا

تحذير من العودة الى الحظر الشامل وتقليص ساعات الحظر

%13.44 نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

روسيا: تسجيل أدنى حصيلة من وفيات كورونا منذ تشرين الثاني الماضي

وزير الأوقاف يرعى اليوم الخيري في لواء القويسمة

ارتفاع حاد في اصابات كورونا بالاردن

ولي العهد يزور منزل العوران الذي بات فيه جده والملك المؤسس

الجامعة الأردنية تكرم عبير البواب

عاجل

16 وفاة و4550 إصابة جديدة بكورونا بالأردن اليوم

الإثنين، 22-02-2021 04:19 م

تحذير من مخاطر كارثية لتنظيف الأسنان في هذا الوقت

EC5CHImWkAMt9Nu


الوكيل الاخباري - يقفز الكثيرون من الفراش مباشرة إلى الحوض لتنظيف أسنانهم بينما ينتظر آخرون قهوة الصباح. إذن ما هو أكثر صحة للأسنان وما الذي يمكن أن يضرها بالفعل؟.

اضافة اعلان

لكل فرد روتينه الصباحي، وبالنسبة للكثيرين، أهم عنصر في هذا الروتين هو فنجان القهوة. لكن هل تنظف أسنانك عادة بعد شربها أو قبلها؟ يقول الخبراء أن ذلك ينطوي على خطورة كبيرة لصحة أسنانك.


ومعروف أن القهوة تغير لون الأسنان، وتحتوي على مادة التانين التي يمكن ان تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

 

لذلك فإن تنظيف أسنانك بالفرشاة مهم جدًا لتجنب أضرار القهوة، ولكن من الأفضل أن تفعل ذلك قبل شرب القهوة.


ذلك وفق ما أفادت به كريستينا مينرز، طبيبة الأسنان في مركز CommuniCare الصحي في سان أنطونيو الأمريكية، لصحيفة "هافينغتون بوست".


وتعزي مينرز السبب في ضرورة غسل الأسنان بالفرشاة قبل تناول القهوة الصباحية إلى أن ذلك يؤدي إلى إزالة تراكم البلاك على الأسنان، ويجعل من الصعب على البقع الالتصاق.


وتابعت: "إذا حافظت على أسنانك نظيفة جدا، فيمكن أن تلتصق بها كمية قليلة من القهوة".


وتوضح مينرز أنه ربما يعتقد البعض أن تنظيف أسنانهم بعد شرب القهوة مباشرة هي خطوة ستساعدهم بالفعل في الحفاظ على الأسنان، ولكنها في الواقع قد تجعل الوضع أسوأ.


وتشير إلى أنه انطلاقا من حقيقة أن القهوة حمضية فإن غسل الأسنان بالفرشاة فور شربها يمكن أن يضعف مينا الأسنان، وهي الطبقة الخارجية للأسنان التي تحميها من التلف.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3297f183e94f82c1d8928aa172e17c4d

تعرف على أكثر الأطعمة إثارة للحساسية!

main_image6032c2f4c7cb5

غير متوقعة.. أطعمة ومشروبات ابتعد عنها أثناء الإنفلونزا

2019_4_12_14_5_50_144

5 عادات خاطئة عليك تجنبها عند شرب الماء

2797711-1122973897

طريقة سحرية تخلصك من 1000 سعر حراري في يوم واحد

aged-knitting-hands

دراسة تكشف فوائد الحياكة على الصحة!

مكونات-بهارات-شاورما-الدجاج

فوائد كبيرة لتناول البهارات وعلاقته بخسارة الوزن!

أخبار متعلقة
142f3dee658fc70f79e4f5ef29560ca3b55e9039

تحذير من شرب القهوة في هذا الوقت

قهوة-780x470

علماء يكشفون دور الكافيين على المادة الرمادية في الدماغ

main_image6022cda2d9b9c

نصائح لتخفيف آلام تقويم الأسنان

emarat-news_2021-01-18_02-00-19_698966

5 أطعمة تجنبك من حساسية الأسنان.. تعرّف إليها

unnamed-file-1

فوائد مذهلة لتناول ملعقة من السمسم في الصباح!

كيفية_العمل_من_المنزل

روتين يومي يمكنه تحسين صحتك وإنتاجيتك بنسبة 100% في أسبوع واحد فقط