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الإثنين، 23-11-2020 09:17 ص

تحذير من منظمة الصحة العالمية

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الوكيل الاخباري - حذرت منظمة الصحة العالمية من تناول المضادات الحيوية بشكل مفرط، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى أن يصبح هذا النوع من العلاجات غير فعال.

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ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المنظمة قولها بأن مضادات الميكروبات، بما فيها المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات، هي أدوية تُستعمل للوقاية من الالتهابات التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات ولعلاجها.

وأوضحت المنظمة أن مقاومة مضادات الميكروبات، تنشأ عندما تطرأ تغييرات على البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، بمرور الزمن؛ فتصبح أقل استجابةً للأدوية ممّا يصعّب علاج الالتهابات ويزيد خطورة انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة والوفيات.

وأشارت المنظمة إلى أن الدوافع الرئيسية لظهور هذه المقاومة تشمل إساءة استعمال مضادات الميكروبات والإفراط في استعمالها؛ وعدم إتاحة المياه النظيفة وخدمات الإصحاح والنظافة الصحية لكل من الإنسان والحيوان؛ وضعف الوقاية من العدوى والأمراض ومكافحتها في مرافق الرعاية الصحية والمزارع؛ وقصور إتاحة الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص الجيدة والمعقولة التكلفة؛ وانعدام الوعي والمعرفة؛ وعدم إنفاذ التشريعات.


وأضافت المنظمة أن مقاومة المضادات الحيوية والأدوية الأخرى المضادة للميكروبات تصبح غير ناجعة بفعل مقاومة الأدوية، وتتزايد باطراد صعوبة علاج الالتهابات أو يستحيل علاجها.


وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن القدرة على علاج الالتهابات الشائعة مازالت مهددة بظهور وتفشي مسببات الأمراض المقاومة للأدوية التي تبتكر آليات مقاومة جديدة تسفر عن ظهور مقاومة مضادات الميكروبات.

 

ومما يثير الذعر بوجه خاص الانتشار العالمي السريع للبكتيريا المقاومة لعدة أدوية أو لجميعها -المعروفة أيضاً باسم "الجراثيم المستعصية"- والمسببة لحالات عدوى يتعذر علاجها بالموجود حالياً من أدوية مضادة للميكروبات، مثل المضادات الحيوية.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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