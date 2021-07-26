تحذير.. نقص هذا الفيتامين ينذر بمشاكل صحية خطيرة!

الوكيل الاخباري - فيتامين E هو عبارة عن فيتامين قابل للذوبان في الدهون وله خصائص مضادة للأكسدة.

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ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات والزيوت مثل زيت جنين القمح واللوز والأفوكادو وبذور عباد الشمس والسلمون والمانغو والكيوي والسبانخ والفليفلة.



وبحسب ما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، يساعد استهلاك هذه الأطعمة في الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين E في الجسم ومنع نقصانه، والذي يمكن أن يحدث بسبب عدم انتظام في امتصاص الدهون الغذائية أو مشاكل بالتمثيل الغذائي أو بسبب بعض الأدوية التي تضعف الامتصاص من فيتامين E من الجسم، خاصة أنه قابل للذوبان في الدهون وهي الخاصية التي تساعد على تخزينه داخل الأنسجة الدهنية للإنسان، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى تناوله يوميًا.



وظائف متعددة



على الرغم من أن فيتامين E مطلوب بكميات صغيرة، إلا أنه ضروري للجسم للحفاظ على العديد من وظائف الجسم وتنظيمها.

شمل بعض فوائد فيتامين E في الجسم ما يلي:



• فعال كمضاد للأكسدة

• يقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر

• يعزز وظائف الكلى

• يقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

• يساعد على منع أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

• يحافظ على الوظائف المعرفية ويمنع تلف الأعصاب.

• يعزز القدرة الجيدة على الإبصار

• يقوي العضلات.

• يحسن الخصوبة عند الرجال

• جيد للبشرة والشعر.

• يحسن وظائف الكبد.



أسباب نقص فيتامين E



1. الحالات الطبية

يحدث النقص بسبب بعض الحالات الطبية التي تقلل بشدة من امتصاص الدهون في الجسم، حيث إن الدهون مطلوبة لامتصاص فيتامين E بشكل صحيح.

تتضمن بعض هذه الحالات الطبية ما يلي:



• مرض الكبد الصفراوي المزمن

• مرض كرون

• قصور إفرازات البنكرياس

• مرضى التليف الكيسي

• أمراض الكلى المزمنة

• فقر الدم الانحلالي الوراثي



2. أسباب وراثية



تحدث بعض حالات النقص الحاد في فيتامين E لدى البشر بسبب عيوب وراثية في بروتين نقل ألفا توكوفيرول، وهو المصدر الحيوي لفيتامين E في الجسم.

كما تؤدي بعض العيوب الجينية إلى سوء امتصاص الدهون في الجسم، مما يتسبب بالتالي في نقص فيتامين E.



أعراض نقص فيتامين E



تتضمن بعض العلامات والأعراض الحيوية لنقص فيتامين E ما يلي:



• العيوب العصبية مثل اختلال وظائف المخ والأعصاب والنخاع الشوكي والعضلات.

• آلام العضلات وضعفها.

• تدهور العضلات، بما يشمل اعتلال عضلة القلب أو ضعف عضلة القلب.

• انخفاض أوزان المواليد الجدد.

• صعوبة في تحريك العينين لأعلى ولأسفل.

• ضعف الرؤية ليلًا.

• فقدان أو نقص الإحساس بالاهتزاز.

• الشعور بالخدر أو الوخز.



مضاعفات نقص فيتامين E



إذا لم يتم علاج نقص فيتامين E، يمكن أن يصاب الشخص بما يلي:



• العمى أو مشاكل البصر الشديدة.

• عدم انتظام ضربات القلب

• الخرف

• فقر الدم الانحلالي عند الرضع

• زيادة خطر النزيف.



طرق تشخيص نقص فيتامين E



في معظم الحالات، يتم تشخيص فيتامين E عن طريق الفحوصات الجسدية، بالإضافة إلى ما يلي:



• تحاليل الدم: لاكتشاف انخفاض مستويات ألفا توكوفيرول في الدم.

• فحص حديثي الولادة: للكشف عن العلامات المبكرة للتليفات الكيسية المرتبطة بنقص الفيتامينات في الأسر المعرضة لمخاطر عالية.

ويشمل العلاج الأساسي لنقص فيتامين E تناول مكملات فيتامين E بعد استشارة خبير طبي، إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E، مع ملاحظة أن الأطفال حديثي الولادة أو الأطفال المبتسرين يمكن أن يصابوا بفقر الدم نتيجة لنقصان فيتامين E، ولهذا السبب يتم علاجهم ب مكملات غذائية عن طريق الفم أو الوريد.



الجرعات اليومية حسب السن



إن الكمية اليومية الموصى بتناولها من alpha-tocopherol من خلال المكملات الغذائية للأشخاص من مختلف الفئات العمرية هي كما يلي:



من سن 0 إلى 6 شهور: 3 ملغ

من سن 6 إلى 12 شهرًا: 4 ملغ

من سن 1 إلى 3 سنوات: 6 ملغ

من سن 4 إلى 10 سنوات: 7 ملغ

الكبار والمرضى المسنون: 10 ملغ



وتبلغ نسبة الجرعة الموصى بتناولها يومياً من فيتامين E للبالغين الأصحاء 15 ملغ / يوم.



تنبيه واختيارات غذائية



يحذر الخبراء من تناول مكملات E دون استشارة طبيب مع ضرورة عدم تناول الفيتامين لمن يتعاطون أدوية مضادة للتخثر.



ويوصي الخبراء بتناول العناصر الغنية بفيتامين E مثل زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا والبندق والفول السوداني والسبانخ والكرنب الأخضر والمانجو والبروكلي واللوز.

المصدر : العربية