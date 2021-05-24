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الإثنين، 24-05-2021 04:11 م

تحذير هام من تناول بذور هذه الفواكه!.. فيها سم قاتل

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الوكيل الاخباري - حذر باحث مصري من تناول بذور بعض الفواكه، مشيرا إلى أنها تحتوي على حمض سام.

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ونقل موقع "العربية نت"، عن محمد إيهاب فؤاد، رئيس قسم الأحياء بالمركز القومي للبحوث في القاهرة أن بذور بعض الفواكه تحتوي على حمض الهيدروسيانيك.

 

وأوضح الباحث المصري أن هذا الحمض عبارة عن سائل عديم اللون غير عضوي، وشديد السمية، ويسمى prussic acid.


وبين أن هذا الحمض موجود في بذور التفاح واللوز، وخاصة اللوز المر الذي يشتمل على كميات كبيرة نسبيا من سيانيد الهيدروجين، والتي تعد أملاح حمض الهيدروسيانيك.


وأشار إلى أن هذا الحمض يوجد أيضا في بذور البرقوق والخوخ والمشمش، موضحا أنه يكون له طعم مر.


وحذر من أن تناول هذا الحمض يسبب آلاما في المعدة وقد يتسبب في تسمم متناوليه.


وبين أن هذه البذور قد تكون ضارة أو سامة إذا تعرضت للرطوبة، الأمر الذي يتسبب في حدوث تفاعلات كيميائية، ينتج عنها حمض الهيدروسيانيك.

 

سبوتنيك

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