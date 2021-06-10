الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

تونس: 76 وفاة و2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الحكومة : تكثيف الرقابة لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع

الخارجية تدين الاعتداءات الاسرائيلية في القدس واستمرار الانتهاكات

السماح لمتلقي لقاح كورونا بالتجول خلال الحظر بعد 5 ايام

لجنة الاوبئة تحذر وتطالب بتشديد الإجراءات

لجنة الاوبئة تحذر من موجة كورونا جديدة بالاردن اذا حدث هذا الامر

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين

امتحانات ' التوجيهي ' موضوعية باستثناء اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات

الخميس، 10-06-2021 10:19 م

تخفيف أعراض سنّ اليأس

a1603295839971a_ما_هو_سن_اليأس (1)


الوكيل الإخباري - وفق ما أفادت الدراسة التي أجريت في جامعة غرانادا في إسبانيا على 200 امرأة في مرحلة سن اليأس وتتراوح اعمارهن بين 45 و64 واللواتي شهدن لمدة سنة أعراضاً مستقرة.

اضافة اعلان
 

مجموعة من النصائح لتخفيف عوارض سنّ اليأس :

 

1 - تناول المغنيزيوم: تخسر المرأة في هذه المرحلة من حياتها الكثير من معدن المغنيزيوم، لذا ننصحك بتناول ما يكفي من مكملات غذائية، إضافة إلى الأغذية الغنية به: كالحبوب، البقوليات والخضراوات الخضراء.

2- الإكثار من شرب الماء.

3-أخذ حمام طين: ينصح الأطباء بالقيام بما يسمى بحمام الطين، الذي يتألف من كوبين من ملح الإبيسوم، ونصف كوب من الطين بحيث يسهل من إزالة السموم المتراكمة في الجسم.

4- عدم تناول التوابل: ينصح بالتقليل من تناول التوابل في النظام الغذائي الخاص كالقرفة والفلفل

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
cropped-D985D8ADD8A7D8B1D8A8D8A9D8A7D984D8ACD988D8B9

طرق كيفية تحمّل جوع الرجيم

2020_6_22_19_4_43_294

نصائح للمحافظة على صحه القولون العصبي

2647709.main_image

أظافرك قد تحمل علامات خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك!

a7ae1caf9deae6a006abc81e0a6aaa27

مخاطر فقدان الوزن من دون ممارسة الرياضة

Cancer-Hero

3 تغييرات رئيسية تنذر بخطر إصابتك المحتملة بالسرطان!

alphonso-mangoes-which-the-city-obsesses-about-every-summer-were-now-being-sold-well-after-their-monsoon-cut-off-date

تقرير يكشف 5 خرافات شائعة عن تناول المانجو يجب عدم تصديقها

أخبار متعلقة
B2D7EABB-EA03-42F9-A55C-4A1E74D4FFB6

النوم: حقائق وفوائد عليك معرفتها!