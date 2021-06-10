تخفيف أعراض سنّ اليأس

الوكيل الإخباري - وفق ما أفادت الدراسة التي أجريت في جامعة غرانادا في إسبانيا على 200 امرأة في مرحلة سن اليأس وتتراوح اعمارهن بين 45 و64 واللواتي شهدن لمدة سنة أعراضاً مستقرة.

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مجموعة من النصائح لتخفيف عوارض سنّ اليأس :

1 - تناول المغنيزيوم: تخسر المرأة في هذه المرحلة من حياتها الكثير من معدن المغنيزيوم، لذا ننصحك بتناول ما يكفي من مكملات غذائية، إضافة إلى الأغذية الغنية به: كالحبوب، البقوليات والخضراوات الخضراء.

2- الإكثار من شرب الماء.

3-أخذ حمام طين: ينصح الأطباء بالقيام بما يسمى بحمام الطين، الذي يتألف من كوبين من ملح الإبيسوم، ونصف كوب من الطين بحيث يسهل من إزالة السموم المتراكمة في الجسم.

4- عدم تناول التوابل: ينصح بالتقليل من تناول التوابل في النظام الغذائي الخاص كالقرفة والفلفل

المصدر - الفن