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الأربعاء، 09-06-2021 11:24 م

تخلّص من إرتفاع ضغط الدم !

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الوكيل - دراسة جديدة تتحدث عن إمكانية القضاء على مرض ارتفاع ضغط الدم بالكامل، وتقول إن أقراص الضغط قد تصبح من التاريخ، وأن ثلث مرضى الضغط قادرون على التوقّف عن تناول الدواء.

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كشفت مصادر إعلامية غربية عن إجراء طبي جديد من شأنه أن يحل وبشكل "جذري" مشكلة ضغط الدم الحاد الذي يعاني منه ملايين المرضى حول العالم.


وأكّدت دراسة علمية جديدة أن "العلاج الجذري" الجديد لارتفاع ضغط الدم الشديد، قد يؤدي إلى تقليل مخاطر تعرّض المرضى للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقد ينهي تاريخاً مؤلماً لدى مرضى الضغط المزمن ويجعله من الذكريات. المميز في هذا الإجراء هو بساطته بالإضافة إلى أنه علاج يقدم لمرة واحدة وتستمر فعاليته لسنوات، ويستغرق فقط حوالي الساعة.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتلخص جوهر العملية بتفجير بعض الأعصاب في الكلى البشرية، عن طريق إرسال موجات صوتية، لمنعها من إرسال إشارات إلى الدماغ تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الإنسان. وأكّدت التجارب أن جلسة واحدة من هذا الإجراء قد تستمر فعاليتها لمدة 3 سنوات كاملة.


المقال المنشور في الصحيفة يؤكّد أن أكثر من ثلث مرضى الضغط قادرون على التوقّف عن تناول أقراص ضغط الدم تماماً بعد العلاج بالموجات فوق الصوتية.


أما بالنسبة للمتبقين، فقد يخفف بشكل كبير من كمية الأقراص (حبوب ضغط الدم)، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية لها، والتي تتراوح من الإسهال والدوخة إلى الصداع والتعب.


ويقول الأطباء إن العلاج يخفض ضغط الدم إلى مستويات كبيرة، الأمر الذي قد يحدّ من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بمقدار 5 أضعاف مقارنة بأقرانهم.


وبحسب المقال، كان المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية في بريطانيا (NICE)، قد أفاد سابقاً بعدم وجود أدلة كافية لدعم هذا الإجراء، لكنه يخطط الآن لإعادة دراسة قراره بعد أن تحدّت عن "ثروة من البيانات الجديدة أثبتت فعالية العلاج".


ويقول البروفيسور، ميل لوبو، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية وأخصائي ضغط الدم في لندن، والذي كان رائداً في استخدام العلاج بالموجات فوق الصوتية: "من المتصور أنه يمكن أن يصبح خياراً علاجياً في المستقبل القريب جداً".


وأظهرت النتائج الجديدة التي توصّلت إليها جامعة "كوين ماري" بلندن والتي نُشرت الشهر الماضي، أن علاج تفجير الكلى قلّل من قراءات المرضى المعرّضين لمخاطر عالية والذين فشلوا في الاستجابة للأدوية، على الرغم من تناول ثلاث حبات مختلفة على الأقل كل يوم.

 

المصدر : almayadeen


 




 

 


 

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