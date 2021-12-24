الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 09:55 ص

تخلص من الزكام بأسرع وقت بهذه الطرق البسيطة

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الوكيل الاخباري - الزكام هو مرض شائع. يصيب العديد من الناس. خاصة في فصل الشتاء. وفي هذا المقال. سنقدم لكم نصائح هامة. للتخلص من الزكام بأسرع وقت.

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فيتامين سي.
تأكد من زيادة تناول فيتامين سي. عن طريق تناول الكثير من التوت. والحمضيات والبروكلي والفلفل الأحمر.

 

رطوبة الجسم.
اشرب الماء أو شاي الأعشاب المهدئ. ومن أنواع شاي الأعشاب التي يمكن اختيارها. المريمية والزنجبيل والليمون والبابونج والشاي الأخضر.

 

تناول مرق الدجاج مع العظام.
مرق العظام مليء بالعناصر الغذائية. بما في ذلك الجيلاتين والكولاجين. ومجموعة كاملة من الفيتامينات والمعادن للمساعدة في الشفاء.


الأطعمة الغنية بالزنك.
ادمج الكثير من الأطعمة الغنية بالزنك في نظامك الغذائي. بما في ذلك بذور اليقطين. والسبانخ ولحم البقر والكاكاو.

الامارات نيوز

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