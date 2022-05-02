تخلّص من الكرش بكوب من هذا العصير البسيط

الوكيل الاخباري- أكدت دراسة حديثة أن تناول كوب من عصير الطماطم يومياً، يساعد في خفض الوزن حول منطقة الخصر بدون إجراء أية تغييرات، سواء في النظام الغذائي أو نمط الحياة.



وأوضحت الدراسة التي أُجريت في جامعة "الصين" الطبية في تايوان، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النساء اللواتي يتناولن ما يقرب من نصف ليتر من عصير الطماطم يومياً لمدة 8 أسابيع، فقدن ما يقرب من بوصة واحدة من محيط خصورهن، بالإضافة إلى انخفاض في مستوى الكولسترول في دمائهنّ بنسبة 10%.



وكان الباحثون قد طلبوا من 25 سيدة، تراوحت أعمارهن بين 20 و 30 عاماً، تناول كوب من عصير الطماطم يومياً، حيث لوحظ تراجع في متوسط قياس محيط خصورهن بنحو ثلثَي شبر، ووجدوا أن معظم السيدات اللواتي انتظمن في تناول عصير الطماطم فقدن أكثر من رطل من الدهون بعد مرور شهرين.



وأوضحت الدراسة أن الطماطم تلعب دوراً رئيسياً في السيطرة على زيادة الوزن.

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