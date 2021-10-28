تدابير منزلية لخفض حرارة الأطفال

الوكيل الإخباري - إن ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل طفيف دون أن يؤثر في نشاط الطفل، أو لعبه، أو تناوله للطعام، أو رضاعته لا يستدعي العلاج، وذلك لدور ارتفاع درجة حرارة جسمه في مقاومة العدوى أو المشكلة الصحية.

اضافة اعلان

لكن في حال أثر ارتفاع درجة حرارة الطفل في أيّ ممّا سبق أو بدا الطفل مريضًا أو متعبًا فيمكن اللجوء للتدابير المنزلية الآتي:

حصول الطفل على قسط كافٍ من الراحة

من المهم حصول الطفل المصاب بالحُمَّى على قسط كافٍ من الراحة والنوم، إذ يُساعد ذلك على شفاء الطفل بشكل أسرع، مع ضرورة التأكيد على عدم إجبار الطفل على الراحة عند بدء استعادة نشاطه.

إعطاء الطفل كمية كافية من السوائل

يجب على الأهل أن يحرصوا على حصول طفلهم المصاب بالحمى على كميات كافية من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف،وفي حال كان الطفل رضيعًا يُنصح بزيادة عدد مرات الرضاعة وعدم إعطائه الماء إلّا بحسب توصيات الطبيب المختص، أما بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا فيجدر الحرص على شرب كمية كافية من الماء، وتقديم الحساء المحضر منزليًا إذ يُساعد على إعادة توازن المعادن التي خسرها الطفل خلال فترة مرضه، إضافةً إلى أنها سهل الهضم.

وضع الطفل في حمام ماء دافئ

يمكن أن يُساعد وضع الطفل في حمام ماء فاتر على خفض درجة حرارة جسمه، إذ يشار إلى أنّ وضع الماء الفاتر يُساهم في التخفيف من حرارة الجسم عند تبخر الماء من بشرة الطفل المصاب، مما يُساعد على تبريد الجلد وخفض الحمى، وفي هذا السياق يُنصح باستخدام ماء الفاتر وتجنب استخدام الماء البارد لما لهو من آثار سلبية على صحة الطفل، فقد يؤدي وضع الطفل في حمام ماء بارد إلى شعور الطفل بالرجفة أو الرعشة والتي بدورها قد ترفع حرارة الجسم.

استخدام كمادات الماء

يُعدّ تطبيق كمادات الماء الفاترة من أشهر الطرق المستخدمة لخفض حرارة الجسم عند الأطفال، خاصةً عند ارتفاعها نتيجة التعرض لبعض العوامل البيئية، كممارسة التمارين الرياضية، أو بقاء الطفل خارج المنزل في الأوقات الحارة لفترات طويلة، وفي سياق الحديث ننوه إلى أنّ الكمادات توضع على أماكن محددة بهدف خفض درجة حرارة الجسم، كمنقطة الجبين، ومنطقة الإبط ومنطقة الأربية، مع ضرورة التأكيد على عدم استخدام كمادات الماء الباردة جدًا أو أكياس الثلج .

استخدام الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية

1 - دواء الباراسيتامول: لا يُعطى دواء الباراسيتامول (Paracetamol) للأطفال دون عمر الشهرين إلّا في حال أوصى الطبيب بذلك.

2 - دواء الآيبوبروفين: لا يُعطى دواء الآيبوبروفين (Ibuprofen) للأطفال دون عمر 6 أشهر إلّا إذا أشار الطبيب بذلك.

3 - دواء الديكلوفيناك: لا يُعطى دواء الديكلوفيناك (Diclofenac) للأطفال دون عمر السنة إلّا إذا أشار الطبيب بذلك.



المصدر - موضوع

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة