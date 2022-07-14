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الخميس، 14-07-2022 02:38 م

تدابير هامة للحد من إفرازات العرق

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الوكيل الإخباري - قالت الدكتورة أوتا شلوسبرجر إن العرق يتمتع بأهمية كبيرة للجسم؛ حيث إنه يعمل على تبريد الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة ويحميه من الإصابة بالحمى.

مضادات تعرق
وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه يمكن الحد من إفرازات العرق بواسطة مضادات التعرق المحتوية على أملاح الألمنيوم؛ حيث إنها تعمل على تضييق غدد العرق، ومن ثم تقليل إفرازات العرق.

وطمأنت شلوسبرجر بأن هذه المستحضرات آمنة ولا تشكل خطورة على الصحة بخلاف الاعتقادات الشائعة، وذلك وفقا للمعهد الألماني لتقييم المخاطر.

وكبديل يمكن أيضاً استخدام مزيلات العرق المحتوية على "بيكربونات الصوديوم".

ملابس مناسبة
ومن جانبه، أشار خبير المنسوجات الألماني شتيفان توم إلى أنه يمكن الحد من إفرازات التعرق من خلال الملابس المناسبة؛ حيث ينبغي ارتداء ملابس مصنوعة من خامات جيدة التهوية مثل القطن والكتان، مع مراعاة أن تكون الملابس ذات قصة واسعة وفضفاضة وذات ألوان فاتحة كالأبيض ودرجات الباستيل؛ حيث إنها تعكس الحرارة بخلاف الألوان الداكنة، التي تمتصها.

وفي بعض الأحيان يترك العرق بقعاً صفراء على الملابس. وعن كيفية التخلص من هذه البقع قبيحة المظهر، أوصت الرابطة الألمانية لشركات منتجات العناية بالجسم والمنظفات باستخدام مسحوق غسيل يحتوي على مُبيضات.

وإذا لم تنجح هذه الطريقة، فمن الأفضل نقع الملابس في الماء الساخن وإضافة ملح أو جل مزيل للبقع يحتوي على مُبيضات.

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