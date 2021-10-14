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الخميس، 14-10-2021 03:20 م

تساعد القرفة في الوقاية من مرض السكري

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الوكيل الإخباري - تعتبر القرفة من أفضل التوابل للوقاية من مرض السكري، نظرًا لمقاومتها الطبيعية للأنسولين وخصائصها المضادة لداء السكري.

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وبحسب ما نشره موقع Boldsky نقلًا عن دراسة نُشرت في International Journal Of Food Science، تحتوي القرفة على مركبات نشطة يمكن أن تحاكي الأنسولين وقد تساعد في تنظيم غلوكوز الدم في الجسم والسيطرة على مرض السكري إلى حد كبير.

 

يوضح التقرير أن تناول الأعشاب لأغراض علاجية أو وقائية يعتمد بالأساس على الجرعات، والتي ينبغي تناولها بكميات محددة وبعد استشارة الطبيب، كما يشرح أن هناك أنواعا مختلفة للقرفة والتي يمكن أن يعمل كل منها بشكل مختلف عندما يتناولها مرضى السكري، تحديدًا بسبب نسبة المواد الفينولية التي يحتوي عليها كل نوع من القرفة.

 

المصدر - لبنان 24 

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