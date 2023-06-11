الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

اللواء المعايطة يزور إدارة الإقامة والحدود ويوعز بمضاعفة الجهود للتسهيل على حجاج بيت الله

مركز التوثيق الملكي يطلق برنامج الفهرسة الإلكتروني

المملكة على موعد مع منخفض خماسيني جديد

ليبيا تعترف بجميع الجامعات الرسمية وتعتمد دراسة الطلبة الليبيين فيها

تطوير العقبة: نعمل على إنشاء أول مسار ألياف ضوئية بحري يربط قارتي آسيا وأوروبا

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

الجامعة الأردنية: تأجيل قروض صندوق الادخار لشهر حزيران

توقيف عضو هيئة إدارية سابق بنادي رياضي بجرم الاختلاس

ولي العهد يطلع على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها

الاحتلال يهدم سور أرض زراعية في قلقيلية

الأحد، 11-06-2023 03:24 م

تساقط الشعر قد يكون علامة منذرة للإصابة بـ"قاتل صامت"

64833aaf42360415d302e012


الوكيل الإخباري- يحدث فقدان الشعر للجميع، باعتباره جزءاً من دورة الشعر الطبيعية، ولكن قد تبدو خصلاتك أقل امتلاء بسبب الشيخوخة ونقص الحديد والإجهاد وحتى التغييرات الموسمية.

اضافة اعلان


فإذا لاحظت أن شعرك يبدو أخف بشكل ملحوظ ويتساقط المزيد منه في المشط أو عندما تمرر أصابعك من خلاله، فقد يكون ذلك مؤشرا على شيء أكثر خطورة يحدث لصحتك.


وقد كشف الدكتور غريغ فيدا، الجراح في عيادة هارلي ستريت للشعر والخبير في تساقط الشعر - أن تساقط الشعر هو عارض غير معروف لمرض السكري، وأوضح أن هذه الحالة التي تتميز بمستويات عالية من السكر في الدم، يمكن أن تسبب تساقط الشعر في بعض الحالات.


ويوصف مرض السكري بأنه "قاتل صامت" نظرا لأن الكثير ممن يصابون به لا يدركون ذلك، حيث أنه غالبا ما لا يظهر أعراضا مبكرة. وهناك نوعان رئيسيان من مرض السكري، النوع الأول والنوع الثاني: في حين أن النوع الأول هو حالة تستمر مدى الحياة حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم ويدمر الخلايا التي تنتج الإنسولين. يحدث النوع الثاني عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرمون الإنسولين، وبالتالي، لا توفر أجسامهم كمية كافية من الإنسولين أو أن خلاياهم لا تتفاعل مع الإنسولين بشكل صحيح.


ووفقا لعيادة هارلي ستريت للشعر، نظرا لأن الإنسولين ينقل السكر من الأطعمة التي نتناولها من مجرى الدم إلى خلايانا ليتم تخزينه أو استخدامه كطاقة، فإن نقصه يمكن أن يتسبب في تراكم السكر الزائد في الدم.


ويمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة هذه إلى تلف الأوعية الدموية. وهذا مهم لنمو الشعر، لأن الأوعية الدموية "تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم والأوعية الدموية التالفة قد لا تكون قادرة على توصيل ما يكفي من الأكسجين لتغذية بصيلات الشعر".


ويتبع الشعر دورة نمو مكونة من أربع مراحل محددة: مرحلة التنامي (Anagen)، مرحلة التراجع عن النمو (Catagen)، مرحلة الانتهاء (Telogen) والتساقط الخارجي (Exogen)، إلا أن الإصابة بمرض السكري يمكن أن تعطل هذه العملية الطبيعية وتبطئ نمو الشعر.


وأضافت العيادة أنه "بسبب التغيير في دورة نمو الشعر، يمكن لمن يعانون من مرض السكري أن يتوقعوا أن يفقدوا المزيد من الشعر أكثر من المعتاد".
وعلى الرغم من أن ارتفاع مستويات السكر في الدم لن يوقف دورة النمو تماما، فقد يلاحظ المصابون بهذه الحالة أنهم يفقدون الشعر بسرعة أكبر من نموه، ما يؤدي إلى ترققه.


وقد يعاني بعض مرضى السكري أيضا من حالة تسمى داء الثعلبة، وهي أكثر شيوعا لدى المصابين بداء السكري من النوع الأول، وفقا لمجلة Medical News Today، وتسبب تساقطا غير مكتمل للشعر في الرأس والذراعين ومناطق أخرى من الجسم.


وقالت عيادة هارلي ستريت للشعر إنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، قد لا يكون تساقط الشعر مرتبطا بشكل مباشر بالحالة، وقد يكون تأثيرا جانبيا من ضغوط التعايش معها أو الأدوية التي يتناولونها.

 

روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-095601-diet-type-2-diabetes-patients-best_700x400

لمرضى السكري.. 5 أطعمة لا تنسى تناولها في الصيف

2023_5_31_0_41_7_172

5 هرمونات تؤثر على وزن الجسم.. تعرف عليها

1467639011

الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في توقع مضاعفات المرض

44

دراسة : هذه الممارسة تقلل من خطر الاصابة بالسكري !

190613105628135~6

5 ‫مخاطر تهدد طفلك في المنزل .. كيف تتعامل معها ؟

tbl_articles_article_18794_6643628079d-f16d-4015-ab29-ac5bf0e2188b

ما أبرز منتجات الطعام عالية الملح وقليلة الملح؟

أخبار متعلقة
7

تساقط الشعر علامة تنذر الإصابة بـ "قاتل صامت"

fb940dc5-b0aa-422a-8522-12499e062ecd_16x9_1200x676-1

4 نصائح ضرورية لحماية شعرك من التساقط في الصيف

2019_8_21_21_13_39_88

الشيخوخة..كيف تؤثر على الشعر؟

sherrr-1685895595

حتى تتجنب تساقطه.. كم عدد المرات المثالية لغسل شعرك؟