الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس الوزراء : نحن في مرحلة حرجة

مسؤولون يؤكدون متابعة وفحص مياه الشرب عدة مرات قبل وصولها إلى المواطن

التنمية توزع قسائم شراء على أسر عفيفة

أنباء عن إحالة مدرسة خاصة إلى المدعي العام

التربية لـ الوكيل : التعلم عن بُعد سيبقى وبلاغ رئيس الوزراء للأمور التشريعية فقط

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 23

المرحلة الحالية تتطلب بيع جهاز فحص كورونا في الصيدليات - فيديو

لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها التي قدمت إلى الأردن ؟

متى تنتهي أزمة كورونا؟.. خبير أميركي يضع "تاريخا سعيدا"

الأحد، 21-02-2021 01:02 م

تسبب التسمم والوفاة.. احذر تناول هذه الأطعمة مع الموز

ban


الوكيل الاخباري - تعد فاكهة الموز من بين أكثر الفواكه المحببة للملايين حول العالم، وذلك لسهولة تناولها واحتوائها على نسبة عالية من السكر.

اضافة اعلان

ويعتاد البعض تناول الموز رفقة أطعمة أخرى، والتي قد تتحد ما فيها من عناصر مع محتويات الموز مسببة مشاكل صحية خطيرة. وحذرت بوابة "أخبار اليوم" من تلك الأطعمة.

 

يأتي البطيخ من بين تلك الأطعمة إذ لا ينصح بتناوله مع الموز لأن وضعهما مع بعضهما البعض يؤدي إلى تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم مما يؤدي إلى ضعف عضلة القلب وقصور الكلى وآلام المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب وبذلك يؤدى للوفاة.

وكذلك لا يفضل تناول الموز مع الألبان لأنها تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وأيضا مشاكل في الطحال.


ويتسبب تناول الموز مع البطاطا في صعوبة الهضم، وبقاء الطعام فترة طويلة في المعدة والأمعاء، ما قد يسبب الانتفاخ، وحتى التسمم المزمن.


من ناحية أخرى، فإن الموز غني بالألياف ويحتوي كمية قليلة من الدهون، ما يجعله وجبة خفيفة ممتازة لفقدان الوزن.


ولكن تكمن المشكلة الوحيدة في الموز باحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، حيث تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 105 سعرات حرارية و27 غراما من الكربوهيدرات.


ولكن استبعاد هذه الفاكهة من النظام الغذائي بسبب هذه العوامل لخشية زيادة الوزن قد يحرمك من فوائدها الصحية المذهلة، لذلك، ومن أجل الحرص على فقدان الوزن والحصول على الفوائد يمكن تناول هذه الفاكهة بطرق معينة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، وذلك عن طريق أكل دقيق الشوفان مع الموز على الإفطار، أو تناول الموز مع زبدة الجوز أو المكسرات.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
lwy_ldhty

هكذا تؤثر المشاعر السلبية على صحتك.. وهكذا تتخلّص منها

Toothache-Pain

علاج منزلي لتهدئة آلام الالتهابات المفاجئة

women_Massage_hands-

طريقة بسيطة للتخلص من التوتر في دقيقتين فقط

Capture

دراسة حديثة تكشف فائدة مذهلة للصراخ !

541352-fac36f40-d8bb-45d5-ad83-4e5f790a4267

فيتامين اساسي للقضاء على نزلات البرد

142f3dee658fc70f79e4f5ef29560ca3b55e9039

تحذير من شرب القهوة في هذا الوقت

أخبار متعلقة
ضغط-الدم

دراسة علمية حديثة: ارتفاع ضغط الدم قد يسبب مرضا قلبيا شائعا

معلومات-عن-فوائد-الموز-1

هل الموز يضر مرضى التهاب المفاصل

download (1)

فوائد غير متوقعة لتناول التفاح الأخضر يومياً

asabnews_2021-01-30_02-00-07_468731

علامات خارجية تشير إلى أمراض القلب

معلومات-عن-فوائد-الموز-1

احذر تناول الموز مع هذه الأطعمة

2019_4_5_16_45_42_211

التسمم بالفراولة .. اسبابه وأعراضه