تسبب التسمم والوفاة.. احذر تناول هذه الأطعمة مع الموز

الوكيل الاخباري - تعد فاكهة الموز من بين أكثر الفواكه المحببة للملايين حول العالم، وذلك لسهولة تناولها واحتوائها على نسبة عالية من السكر.

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ويعتاد البعض تناول الموز رفقة أطعمة أخرى، والتي قد تتحد ما فيها من عناصر مع محتويات الموز مسببة مشاكل صحية خطيرة. وحذرت بوابة "أخبار اليوم" من تلك الأطعمة.

يأتي البطيخ من بين تلك الأطعمة إذ لا ينصح بتناوله مع الموز لأن وضعهما مع بعضهما البعض يؤدي إلى تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم مما يؤدي إلى ضعف عضلة القلب وقصور الكلى وآلام المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب وبذلك يؤدى للوفاة.



وكذلك لا يفضل تناول الموز مع الألبان لأنها تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وأيضا مشاكل في الطحال.



ويتسبب تناول الموز مع البطاطا في صعوبة الهضم، وبقاء الطعام فترة طويلة في المعدة والأمعاء، ما قد يسبب الانتفاخ، وحتى التسمم المزمن.



من ناحية أخرى، فإن الموز غني بالألياف ويحتوي كمية قليلة من الدهون، ما يجعله وجبة خفيفة ممتازة لفقدان الوزن.



ولكن تكمن المشكلة الوحيدة في الموز باحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، حيث تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 105 سعرات حرارية و27 غراما من الكربوهيدرات.



ولكن استبعاد هذه الفاكهة من النظام الغذائي بسبب هذه العوامل لخشية زيادة الوزن قد يحرمك من فوائدها الصحية المذهلة، لذلك، ومن أجل الحرص على فقدان الوزن والحصول على الفوائد يمكن تناول هذه الفاكهة بطرق معينة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، وذلك عن طريق أكل دقيق الشوفان مع الموز على الإفطار، أو تناول الموز مع زبدة الجوز أو المكسرات.

سبوتنيك

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