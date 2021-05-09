الأحد 09-05-2021
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الأحد، 09-05-2021 03:01 م

تسبب مضاعفات خطيرة.. 9 مكملات غذائية يحظر تناولها مع الأدوية

أدوية_منومة


الوكيل الاخباري - يحرص البعض على تناول المكملات الغذائية بشكل منتظم إما لأسباب مرضية أو لاعتقادهم بضعف القيمة الغذائية للوجبات اليومية التي يحصلون عليها.

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وعرضت صحيفة "صدى" عددا من المكملات الغذائية التي يحظر تناولها بالتزامن مع تناول الأدوية لأنها تسبب مضاعفات خطيرة أو تعطل عمل تلك الأدوية، نسردها فيما يلي:


- مكملات زيت السمك.

- الكالسيوم.

- فيتامين "د".

- الزنك.

- الكالسيوم والمغنسيوم.

- الزنك والنحاس.

- الحديد والشاي.

- البوتاسيوم والكالسيوم.

 

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