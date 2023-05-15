تشنجات المثانة.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

الوكيل الإخباري- يحدث تشنج المثانة عندما تنضغط عضلة المثانة بشكل لا إرادي دون سابق إنذار، بالإضافة إلى الألم أو الانزعاج، ويمكن أن تؤدي التشنجات إلى تسرب المثانة أوالرغبة المفاجئة في التبول والتي لا يمكن السيطرة عليها.



نستعرض في التقرير التالي أعراض وأسباب تشنج المثانة وأبرز خيارات العلاج، وفقًا لـ"Very well health".



أعراض تشنج المثانة

المثانة عبارة عن عضو عضلي أجوف يعمل كخزان للبول، عندما يمتلئ بالبول فإن الضغط الداخلي يرسل إشارات إلى الدماغ بالحاجة للتبول، يتم التحكم في من خلال العضلات الإرادية في الإحليل والعضلة الرئيسية في جدار المثانة - تسمى العضلة النافصة- عندما يحين وقت التبول تنقبض العضلة من تلقاء نفسها لتفريغ المثانة بالكامل.

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تحدث تقلصات المثانة عندما تنقبض العضلة النافصة تلقائيًا وغالبًا تكون المثانة غير ممتلئة بشكل كبير، عندما يحدث هذا، يمكن أن يتسبب في:



-تقلصات مصاحب لها تشنج في أسفل البطن تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

- حرقان في مجرى البول.

- سلس البول.

- كثرة التبول.



أسباب تشنجات المثانة



يمكن أن تحدث تشنجات المثانة عندما يتسبب شيء ما في تهيج المثانة أو وجود خلل في الأعصاب في الجزء السفلي من العمود الفقري الذي ينظم وظيفة المثانة، تشمل الأسباب الشائعة لتشنج المثانة ما يلي:

-التهابات المسالك البولية، تسببها البكتيريا عاًدة ويمكن أن تنتقل هذه العدوى من مجرى البول إلى المثانة، مما يسبب التهاب المثانة.

- التهاب المثانة الخلالي، يُعرف أيضًا باسم متلازمة المثانة المؤلمة وهو حالة مجهولة السبب لا تنتج عن العدوى أو المرض.

- استخدام القسطرة البولية تسبب عادًة تقلصات في المثانة دعامات الحالب يمكن أن تسبب أيضًا تشنجات في المثانة.

- الاضطرابات العصبية، مثل الشلل الدماغي والتصلب المتعدد ومرض باركنسون والسكتة الدماغية من الأسباب الشائعة لتشنجات المثانة.

- يمكن أن تؤدي الجراحة الشاملة في الحوض بما في ذلك جراحة المثانة واستئصال الرحم واستئصال البروستاتا إلى إتلاف الأعصاب مما يسبب تشنجات المثانة.

- الاعتلال العصبي السكري، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب التدريجي الناجم عن مرض السكري غير المنضبط إلى خلل وظيفي في عضلا النثانة.

- الولادات المهبلية المتعددة، إذ يؤدي الضغط على العمود الفقري العجزي أثناء الولادات المهبلية المتعددة يمكن إلى خلل وظيفي في المثانة وتشنجات في المثانة.



كيف يمكن علاج تشنجات المثانة؟



تشنج المثانة هو عرض وليس حالة بحد ذاتها، ويعتمد العلاج على اتباع بعض العادت الغذائية واتباع بعض النصائح والتي تتمثل فيما يلي:



النظام العذائي

إذا كانت تشنجات المثانة ناتجة عن تناول بعض الأطعمة، فإن الخطوة الأولى هي تحديد تلك الأطعمة واستبعادها من النظام الغذائي والاعتماد على بدائل أخرى.



تمارين قاع الحوض

تدريب عضلات قاع الحوض يستخدم لتقوية العضلات التي تساعد على حبس البول عندما الشعور بالحاجة إلى التبول.



تعرف بتمارين كيجل وتتم عن طريق شد عضلات المنطقة الواقعة بين فتحة الشرج والأعضاء التناسلية لمدة ثلاث ثوان، وتتحرر لمدة ثلاث ثوان، قد يساعد القيام بذلك ثلاث مرات على الأقل يوميًا في تقليل تسرب المثانة والأمعاء .



قد لا تمنع تمارين كيجل أو تقلل من تشنجات المثانة لكنها يمكن أن تساعد على تجنب الإحراج الناجم عن تسرب المثانة.



الأدوية

قد تساعد بعض الأدوية المختلفة في تخفيف تقلصات المثانة بطرق مختلفة، ولكن لا يجب تناولها دون استشارة الطبيب.



الكونسلتو الطبي

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