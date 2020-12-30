تطوير تقنية يمكنها منع الزهايمر

الوكيل الإخباري _ اثبت مجموعة من الباحثين الى ان هناك طريقة يمكنها منع الزهايمر، ،من خلال دراسة أجراها فريق من جامعة لافال في كندا.

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حيث اعتمدت الدراسة على فحص إمكانية استغلال الطفرة الجينية A673T التي تتواجد في بعض الأشخاص. وسبق أن ثبت ارتباطها بانخفاض خطر الإصابة بالزهايمر بـ 4 أضعاف مقارنة بغيرهم.





يعد تراكم البروتين “بيتا أميلويد” في خلايا الدماغ أحد العوامل المساهمة في الإصابة بالزهايمر، حيث سعى الفريق إلى ابتكار طريقة يمكنها تعديل خلايا الدماغ البشرية. لمنح الأشخاص الطفرة الجينية A673T ومنع هذا التراكم، وبالتالي تتوافر إمكانية منع الإصابة بالزهايمر.



وقد اختبر الفريق بالفعل تعديل خلايا دماغية باستخدام تقنية “كريسبر” للتعديل الجيني. وإضافة A673T للخلايا، كما اختبروا تقنية جديدة تُعرف باسم “التحرير الأولي”.



وباستغلال تقنية التحرير الأولي، استطاع الباحثون تعديل ما يقرب من 40%. من خلايا الدماغ خلال التجارب المخبرية، ووجدوا أنها قد تساعد بمنع تراكم “بيتا أميلويد”. ولكنهم أشاروا إلى أن النتائج ستكون أفضل في حال ارتفعت نسبة الخلايا المعدلة عن 40%.



وفي حين أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات. وإمكانية تعديل نسبة أكبر من الخلايا الدماغية، إلا أنه استنادًا لنتيجة الدراسة، يأمل الباحثون في إمكانية استخدام التقنية لمنع الزهايمر. حتى لدى أولئك المعرضين أكثر لخطر الإصابة بالمرض وهم لا يزالون في سن الشباب.

المصدر : الامارات نيوز



