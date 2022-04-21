الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد أهمية توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد في القدس

وقف العمل بقرار السقوف السعرية للبندورة والكوسا والخيار والزهرة

العسعس: الحكومة تمتلك حرية قرارها الاقتصادي دون املاءات خارجية

الغذاء والدواء: ضبط 85 تنكة زيت زيتون مغشوش في البلقاء

حبس موظف حكومي وشخص آخر 5 سنوات زورا 126 تصريح عمل

الارصاد تُحذر من الغبار

الملك يلتقي المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية العربية

إدانة موظف حكومي بجرم قبول الواسطة وتغريمه ألف دينار

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك

السعودية تحوّل الشريحة الرابعة لمنحة دعم الموازنة بقيمة 50 مليون دولار

الخميس، 21-04-2022 03:08 م

تطوير تكنولوجيا لتشخيص السرطان افتراضيا

كلام-جميل-عن-السرطان


الوكيل الإخباري-قام الباحثون في جامعة "كانط" البلطيقية الفدرالية الروسية بتطوير أسلوب التشخيص الافتراضي لأمراض السرطان والذي يسمح بالتشخيص الأكثر دقة للسرطان من دون تدخل جراحي.

وذلك بناء على التحليل الكمبيوتري لخصائص الأنسجة على مستوى البكسل الذي لا يمكن للعين البشرية التعرف عليه.

اضافة اعلان

 

واقترح العلماء طريقة أصلية للتحليل الذكي للصور الفوتوغرافية الناتجة عن التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام شبكات الأعصاب الاصطناعية ومؤشرات تباين الخواص والتصوير الرقمي   المستخدم لتشخيص أمراض السرطان المختلفة.


وقال البروفيسور في معهد الطب التابع لجامعة "كانط" الفدرالية، أندريه ليتفين:" يتم بناء على التحليل الكمي للأنسجة على مستوى البكسل استخدام طريقتين جديدتين: وهما طريقة تباين الخواص، أي تحديد التغييرات في خصائص الأنسجة اعتمادا على اتجاه قياسها من جهة والاستفادة من علم الإشعاع، أي استخراج الخصائص الكمية من الصور الرقمية باستخدام خوارزميات الكمبيوتر من جهة أخرى.


ومضى قائلا:" بناء على هذا التحليل الذكي سيتم إنشاء نظام دعم قرار الكمبيوتر للتشخيص المبكر غير الجراحي لأمراض السرطان المختلفة". وأوضح أن المنظومة عبارة عن خدمة سحابية ستتاح لمراكز الطب الحكومية والخاصة ومؤسسات الطب المختلفة المتخصصة في البحوث العلمية. ستعمل المنظومة كذلك على شكل برمجيات مسجلة على قرص الكمبيوتر عندما سيكون من المستحيل استخدام الخدمة السحابية عبر الإنترنت.


ويخطط الباحثون لإكمال العمل على وضع منظومتهم الابتكارية بحلول ربيع عام 2023.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
37807-فقر-الدم

5 علامات جسدية منبهة لفقر الدم

childrens-sunglasses

نصائح لاختيار النظارة الشمسية لحماية نظر الطفل

tbl_articles_article_16122_206fe8bd32-e7ee-4d4d-872c-05a9b45c9c50

المسكنات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصداع

127-131147-tips-relieve-symptoms-sinusitis_700x400

أسباب التهاب الجيوب الأنفية الحاد

6ce38038-38a8-445d-a9a8-53998e72a80f

على غير العادة .. ما علاقة المسكنات بالشعور بالصداع ؟

Doc-P-944080-637860471784121131

للحفاظ على طاقتك أثناء الصيام... اليك بعض النصائح

أخبار متعلقة
shutterstock_1878518305_h1

ضعف حاسة الشم قد يكون عارضا رئيسيا للاصابة بأحد انواع الأورام السرطانية

ما-هو-مرض-الكانسر-السرطان

احذره.. مسكن ألم شهير استخدامه الخاطئ قد يؤدي لاصابتك بالسرطان !

488077Image1-1180x677_d

احذر هذا الأمر .. قد تنقل السرطان الى منزلك دون ان تشعر !

س

دراسة: السكري يتسبب بالإصابة بـ 57 مرضاً خطيراً

Health-Supplements

دراسة: تناول الفيتامينات المكملة يوميا لا يقي من أمراض القلب والسرطان

gettyimages-1217199787-be06baed2667fc71ace0c4bdfb320bcdf904cb53

ما الذي يجب إضافته للشاي لتخفيف الصداع بسرعة؟