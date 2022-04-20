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الأربعاء، 20-04-2022 11:08 ص

تطوير دواء لخفض الدهون

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الوكيل الإخباري-طور باحثون من معهد شانغهاي للأدوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أخيرا، دواء جديدا لخفض الدهون أثبت مأمونيته وفاعليته عقب إجراء التجارب السريرية الأولى عليه.

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وبحسب ورقة بحثية نشرت في مجلة (سيل ميتابوليزم)، أظهر الدواء نتائج واعدة لخفض الدهون في المختبر والجسم الحي، إلى جانب مستوى جيد من السلامة والتحمل لدى الأجسام السليمة والمريضة التي تعاني من فرط شحوم الدم خلال المرحلة الأولى من التجارب.


وتعد أدوية الستاتين لخفض الدهون، الأدوية الرئيسة حاليا للعلاج السريري لفرط شحوم الدم، لكنها ليست مناسبة للمرضى الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل الستاتين.


وجاء في الورقة البحثية، إن الأدوية الجديدة المرشحة توفر استراتيجية علاجية محتملة للمرضى الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل الستاتين، نظرا لآلية عمله التي تختلف عن الكواشف الأخرى المعروفة لخفض الدهون.

 

بترا

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