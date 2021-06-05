السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

نحو 3.6 مليار دينار قيمة حركات الدفع الإلكتروني

بلدية إربد تعلن عن طريقة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا للعاملين بالجامعات

الأردنيون يجيبون على سؤال 'لماذا أُنزل القاطع'؟

الصحة : لا نريد لهذا الأمر أن يعيدنا إلى المربع الأول

جولييت عواد توجه رسالة للاردنيين

إنفلونزا الطيور تعود للعراق من جديد.. نفوق آلاف الدواجن في البصرة

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأحد

البدور : يجب وضع التشريعات لإنصاف أطباء الإقامة

السبت، 05-06-2021 01:11 م

تعاني من السمنة؟.. 'دواء شهير' له مفعول السحر - صورة

af6ad55b-b9cb-4531-8e38-0993bda02983_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الجمعة، على استخدام دواء السكري الشهير لمعالجة السمنة، في خطوة قد تساعد كثيرين في تلافي الأمراض التي تسببها السمنة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، أنه سيتم منح دواء Wegovy للراغبين في إنقاص أوزانها، خاصة أنهم نسخة مركبة من هرمون الأمعاء الذي يحد من الشهية.

اضافة اعلان


ويتم حقن الدواء أسبوعيا تحت الجلد، ويجري حاليا استخدام الدواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

وقال خبراء إن فاعلية الدواء تعتمد أيضا على اتباع نظام غذائي صحي والاستمرار في ممارسة الرياضة، في ظل معاناة  أكثر من 100 مليون أميركي بالغ من السمنة المفرطة.
وتُعرف السمنة بأنها عامل خطر يؤدي إلى الحالات الصحية المزمنة بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني، والسكتات الدماغية والنوبات القلبية وحتى أنواع معينة من السرطان.

وخلصت دراسة أجريت لمعرفة فعالية العلاج أن الأشخاص الذين تلقوا العلاج خسروا نحو 15 بالمئة من أوزانهم، أي ما يعادل 34 رطلا، على مدى 16 شهرا، بينما فقدت مجموعة أخرى تلقت علاجا وهميا نحو 2.5 بالمئة من أوزانهم.

وقال المدير الطبي لمركز "لويزفيل" لأبحاث الأيض وتصلب الشرايين، هارولد بايز، إن الأدوية الحالية ربما تساعد في خسارة ما بين 5- 10 بالمئة، وأحيانا لا يصل إلى ذلك.

وساعد بايز في إجراء دراسات أخرى حول علاج Wegovy وغيره من أمراض السكري والسمنة.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
pregnancy-6

طرق لتعزيز نشاط المرأة الحامل

B2D7EABB-EA03-42F9-A55C-4A1E74D4FFB6

النوم: حقائق وفوائد عليك معرفتها!

ما_هي_أسباب_الأرق

طريقة طبيعية للقضاء على التوتر والأرق بزمن قياسي

فوائد-الفجل

تأثير تناول الفجل على المعدة

صحة_الإنسان_بشكل_عام

حقائق علمية عن جسم الإنسان ستدهشك

Quick-pickles

'عصير المخلل' كنز فوائد نهايته بالوعة المجلى!