تعاني من ضيق التنفس وجفاف الحلق؟.. 5 أمراض يشير إليها

الوكيل الإخباري- يعد جفاف الحلق وضيق التنفس أحد الأعراض الشائعة التي تحدث في فصل الشتاء نتيجة تغيرات الطقس، ولكن عند حدوث الاثنان معًا يشير إلى احتمالية الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

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نستعرض في التقرير التالي العلاقة بين جفاف الحلق وضيق التنفس، وفقًا لـ "Health line".



في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة قد يلاحظ البعض الشعور بجفاف في الحلق قد يحدث نتيجة النوم بفم مفتوح ما يسبب جفاف في اللعاب الموجود بالفم فيصاب الشخص بجفاف في الفم والحلق وضيق بالتنفس، وقد

يحدث جفاف الحلق وضيق التنفس في عدد من المشكلات الصحية والتي تتمثل فيما يلي:



مشكلات تسبب جفاف الحلق وضيق التنفس



1-نزلات البرد

من الشائع حدوث نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء نتيجة برودة الجو وكثرة التعرض للعدوى، وقد يتسبب ذلك في عدد من الأعراض، مثل ارتفاع الحرارة وألم الحلق يصاحبه شعور بالجفاف، الكحة، العطس، وضيق التنفس، وتختلف حدة الأعراض من شخص لآخر.



2-ارتجاع المريء

يحدث ارتجاع المريء نتيجة ارتداد أحماض المعدة مرة أخرى عبر المريء ما يسبب شعور بالحرقة في المعدة والتجشوء، وعندما يصل الحمض إلى الفم والحلق يسبب نغير في رائحة الفم وجفاف بالفم والحلق، وقد يسبب الارتجاع أيضًا الشعور بألم في الصدر وضيق بالتنفس.



3-العدوى البكتيرية

في فصل الشتاء ومع تنامي البكتيريا قدد يسهل تعرض البعض لعدوى بكتيرية ما قد يعرض الشخص للكثير من الأعراض مثل ارتفاع الحرارة جفاف الحلق آلام الجسم الكحة وضيق التنفس.



4-فيروس كورونا

ظهر مع فيروس كورونا العديد من المتغيرات والمتحورات الأخرى، اختلفت الأعراض التي تظهر مع كل متغير ولكن بشكل عام هناك عدد من الأعراض الأساسية، مثل:

-ارتفاع الحرارة.

- آلام الجسم.

- ضيق التنفس.

- الكحة.

- جفاف الحلق.

- التعب العام والإرهاق.



5-الحساسية الغذائية

تحدث الحساسية الغذائية نتيجة خلل بالجهاز المناعي بالجسم ينتج عنه تحسس لأحد أنواع الأطعمة عند تناوله يهاجم الجسم خلاياه عن طريق الخطأ وينتج عن ذلك عدد من الأعراض مثل، ألم المعدة ارتفاع الحرارة، ظهور طفح جلدي، ضيق بالتنفس، جفاف بالحلق، الشعور العام بالتعب والإعياء.



6-حساسية الأنف

يصعب على الشخص المصاب بحساسية الأنف التنفس بشكل طبيعي من الأنف خاصة أثناء النوم، ما يجعله يلجأ للتنفس عن طريق الفم، وقد يترتب على ذلك التعرض لجفاف في الفم والحلق وصعوبة في التنفس وسرعة في ضربات القلب.





الكونسلتو الطبي

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