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الجمعة، 04-06-2021 12:19 م

'تعرضك للوفاة'.. تحذير خطير لتناول المسكنات بهذه الحالة

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الوكيل الاخباري - يعتقد البعض أن المسكنات هي الوسيلة الأسرع للشفاء من الآلام، ولكن أكثر الحالات عرضة لتناول المسكنات هي أخطرها، والتي قد تسبب الوفاة.

وقال طبيب الأعصاب ألكسندر إيفدوكيموف للقناة الخامسة الروسية: "هناك عدة أنواع لآلام الصداع، بعضها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بالجلطة الدماغية".

وأضاف موضحا: "إذا تناول المريض المسكنات، للسيطرة على الصداع، وكان ناتجًا عن الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم أو تمزق الأوعية الدموية، قد يتعرض لعواقب وخيمة، قد تصل إلى الوفاة".

وحذر الطبيب المرضى من "التقليل من شأن الحالة، لأن تناول المسكنات لا يؤدي إلا إلى إخماد الأعراض"، مشيرا إلى أن "المرض سيستمر في التطور".

وقال إيفدوكيموف: هذا سيفتقد الوقت المناسب للعلاج.
وعليه، شدد الأخصائي الروسي على ضرورة زيارة الطبيب، للكشف المبكر عن المرض الذي ينذر به الصداع، قبل أن تتفاقم الحالة الصحية إلى مضاعفات خطيرة يصعب علاجها.

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سبوتنيك

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