تعرفي على فوائد التوت البري في علاج سرطان الثدي!

الوكيل الإخباري - فاكهة التوت بمختلف أنواعها هي من الفواكه المميزة التي تُعرف بخصائصها الغذائية المهمة والفريدة، كما أنها فاكهة ثبت عنها طبياً أنها تحوي خصائص غذائية تتعلق برفع الوقاية من كثير من الأمراض الخطيرة، منها السرطان وأمراض القلب.





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حسب كثير من الدراسات الطبية التي نشرت في عدد من المواقع الطبية المختصة التي جمعناها في التالي، فإن التوت يحقق هذه الفوائد لصحة النساء خاصة:



- التوت يحتوي عدداً جيداً من المعادن التي تزيد من فرص الوقاية من مرض هشاشة العظام لدى النساء، ومن أهم تلك المعادن المنغنيز والحديد والكالسيوم.

- من فوائد التوت للنساء أنه يقيهن من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، خاصة سرطان الثدي، وسرطان الرحم.

- يعتبر التوت غذاء مثالياً لبشرة النساء والجلد، فهو يحوي فيتامين ج ومضادات أكسدة، وكولاجين، وهي عناصر تقي من شيخوخة البشرة والجلد، وتساعد في التقليل من آثار الشمس وأمراض الجلد كحب الشباب.

- من الأمراض الشائعة لدى النساء الأمراض الالتهابية، خاصة في المسالك البولية، والتوت يساعد في الوقاية منها بفضل محتواه العالي من مضادات الالتهاب.



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