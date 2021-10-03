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الأحد، 03-10-2021 09:18 م

تعرفي على 5 أخطاء تجعلك عرضة للإصابة بسرطان الثدي

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الوكيل الإخباري - سرطان الثدي أحد أكثر أنواع الأمراض السرطانية شيوعاً لدى النساء، وسنوياً ترتفع الإصابة به بسبب عدد من العوامل، وبعض تلك العوامل يمكن تفاديها للوقاية من السرطان، والعوامل التي يمكن تفاديها هي الأخطاء التي يؤدي ارتكابها إلى رفع نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء .

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أخطاء تعرضك لخطر الإصابة بسرطان الثدي:

 

 1- إهمال ممارسة الرياضة سبب رئيسي للإصابة بسرطان الثدي خاصة أن إهمال الرياضة تضعف مناعة الجسم.
2-  التدخين بأنواعه وعدم الإقلاع عنه خطأ ترتكبه النساء في حق نفسها، حيث أكدت الدراسات أن التدخين مسبب رئيسي لعدد من الأمراض السرطانية بما فيها سرطان الثدي.
3- عدم تناول الأطعمة الصحية وتناول الأطعمة غير الصحية من مسببات مرض سرطان الثدي، وحتى الأمراض السرطانية على اختلافها.
4- العقاقير الطبية التي تحتوي على هرمونات سواء موانع للحمل أو هرمونات طبية،  يجب أن تؤخذ تحت إشراف طبي، لأنها ترفع من نسبة التعرض للإصابة بالسرطان، كما أن هنالك نساء لديهن تاريخ وراثي من الأمراض السرطانية يجب عليهم عدم تناول أي أدوية هرمونية.
5- عدم السيطرة على الوزن، حيث أن زيادة في الوزن والسمنة، هي عوامل رئيسية أيضًا للإصابة بسرطان الثدي.

 

 

المصدر - هي 

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