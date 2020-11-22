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الأحد، 22-11-2020 11:01 ص

تعرّف إلى أضرار شرب الماء قبل وبعد تناول الأكل

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الوكيل الإخباري _ يلعب الماء دور اساسي في الجسم ، حيث يلجأ البعض إلى شرب كوب كبير من الماء بشكلٍ تلقائيٍ، بعد الانتهاء من تناول الوجبات المُشبّعة، دون ان يدرك ان هذه العادة قد تؤدّي إلى مشاكل كبيرة تتعلّق بالهضم وارتفاع مستويات السكر بالدم.

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وقد اشارت العديد من الدراسات الى أنّ تناول الماء قبل أو بعد الأكل مباشرة يمنع المعدة من إفراز أنواع العصارة الهضمية التي تفتت الطعام إلى جزيئات سهلة في الهضم، التي تسبب في مشاكل صحيّة عديدة ، وابرز هذه المشاكل : 

- انتفاخ المعدة


- مشاكل الجهاز الهضمي


- الحموضة



المصدر : الفن

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