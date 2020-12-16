تعرّف إلى كمية السعرات الحرارية في الفواكه المجفّفة

الوكيل الإخباري _ يعتبر تجفيف الفواكه إحدى أقدم الطرق التي يتم استخدامها من أجل حفظ الطعام ، حيث انها تحتوي على عناصر غذائيّة مفيدة كالبوتاسيوم والحديد والفولات والكالسيوم والمغنيسيوم ، كما تعمل على محاربة علامات الشيخوخة المرتبطة في التقدّم بالسن، وتمنح البشرة النضارة واللمعان ، وتخفّف من الإصابة بفقر الدم .

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وتعد الفواكه المجففة مليئة بالسعرات الحرارية ، مقارنّة بالطازجة منها، وذلك لاحتوائها على تركيز مرتفع من السكر، تعرف على السعرات الحرارية الخاصة بالفواكه المجفّفة :

يحتوي نصف الكوب من الزبيب (أو العنب المجفف) 216 سعرة حرارية و42 غرامًا من السكّر .



6 حبات من القراصيا (أو البرقوق المجفف) 100 سعرة حرارية.



100 غرام من المشمش المجفّف 240 سعرة حرارية.



100 غرام من التين المجفّف 249 سعرة حرارية.



حبة من التمر (أو البلح المجفف) 66.5 سعرة حرارية.



كوب من قمر الدين نحو 260 سعرة حرارية.



كوب من الخوخ المجفّف 418 سعرة حرارية.







المصدر : الامارات نيوز



