السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توافد المعزين إلى السفارة الإماراتية في عمان لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

الملك يقدم العزاء في أبوظبي للشيخ محمد بن زايد بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

عمومية أطباء الأسنان تشكل لجنة للإشراف على انتخاباتها

السفير الأميركي : العلاقة الأردنية-الأميركية الحالية أقوى من أي وقت مضى

إصابتان بحادث تدهور مركبة شحن على طريق الاكيدر/ المفرق

الخرابشة: المرحلة الأولى لاستكشاف الفوسفات في الرويشد تقدر كميات الخام بنصف مليار طن

ظهور أول قمر عملاق في 2022 الاثنين المقبل

لبنان: أكثر من 3 ملايين لبناني يشاركون غدا في الانتخابات النيابية

ارتفاع حجم الاستثمار إلى 107.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

السبت، 14-05-2022 04:54 م

تعرف على أسباب الاكتئاب المفاجئ

tbl_articles_article_24358_82611736406-1d7c-4fb4-9f5c-800ed378e0da


الوكيل الإخباري - الاكتئاب مرض معقد، لا أحد يعرف بالضبط ما الذي يسببه، لكن يمكن أن يحدث لأسباب متعددة كأن يعاني الشخص منه إثر الإصابة بمرض خطير، أو بسبب تغييرات كبيرة في الحياة مثل الانتقال من مكان إلى آخر أو وفاة أحد الأحبّة. وقد يُصاب البعض بالاكتئاب نتيجة تاريخ عائلي بهذا المرض، إذ تلعب الجينات دوراً هاماً في ظهوره وتفاقم أعراضه.

اضافة اعلان

 

يمكن أن تؤدي عدة أمور إلى زيادة فرصة الإصابة بالاكتئاب، بما في ذلك الآتي:

 

1-الإساءة: يمكن أن تجعلك الإساءة الجسدية أو العاطفية، أثناء فترة الطفولة أو المراهقة، أكثر عرضة للاكتئاب لاحقاً في الحياة.
2-التقدم في العمر: كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، ويمكن أن يزداد الأمر سوءاً بسبب عوامل أخرى، مثل العيش بمفردهم ونقص الدعم الاجتماعي.
3-أدوية معينة: يمكن لبعض الأدوية، مثل الإيزوتريتنون (المستخدم لعلاج حب الشباب)، والعقار المضادّ للفيروسات إنترفيرون ألفا، والكورتيكوستيرويدات، أن تزيد من خطر إصابتك بالاكتئاب.
4-النزاعات: قد يُصاب بعض الأشخاص الذين لديهم ضعف بيولوجي تجاه الصراعات الشخصية أو الخلافات مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء.
5-الموت أو الخسارة: الحزن بعد وفاة أو فقدان أحد الأحبّة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

 

6-الجينات: قد يؤدي وجود تاريخ عائلي للإصابة بالاكتئاب إلى زيادة المخاطر، ويُعتقد أن الاكتئاب سمة معقدة، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من الجينات المختلفة التي يمارس كل منها تأثيرات صغيرة، بدلاً من جين واحد يساهم في خطر الإصابة به.

7-الأحداث الهامة: حتى الأحداث الجيدة مثل بدء عمل جديد أو التخرج أو الزواج يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب، وكذلك الحال بالنسبة للانتقال أو فقدان الوظيفة أو الدخل أو الطلاق أو التقاعد.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شرب-الماء

5 نصائح عملية لشرب المزيد من الماء

973945

كيف نحافظ على صحة فم وأسنان أطفالنا؟

47-190148-ways-strengthen-maintain-vision-2

طرق لتقوية النظر والحفاظ عليه

فوائد-الكمون-المغلي-للتخسيس-780x470

فوائد صحية منوعة للكمون على الريق

2021_7_17_19_26_29_54

دراسة.. مضادات الأكسدة تحمي الذاكرة من الخرف

bodybuilding_641314132

دراسة تحذر من التدريب البدني القاسي يؤثر على المزاج

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_25397_9691dab31ef-1ea1-4bad-b1b3-608c47e2d0e3

فوائد العصفر الصحية

tbl_articles_article_24384_67c56722f3-c11a-4566-9f1a-5634eb224a8e

الأمراض التي قد تسبب إفراط النوم

98832

أعراض نوبات الهلع لا تستهيني بها

الاكتئاب-تعبيرية1-800x549

ما الرابط بين الإكزيما والاكتئاب؟

fb25f5a4-0e3b-4299-a37c-44761c3afcb9

دراسة توضح فائدة المشي السريع للصحة النفسية