تعرف على أسباب عسر الهضم وأعراضه

الوكيل الإخباري - عسر الهضم — يُدعى أيضًا بإسم سوء الهضم أو اضطراب المعدة — هو مصطلح عام يصف الشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن.

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لا يعتبر عسر الهضم مرضًا، ولكنك تواجه الشعور ببعض الأعراض، بما في ذلك الألم في البطن والشعور بالامتلاء بعد فترة قصيرة من بدء تناول الطعام، بالرغم من أن عسر الهضم شائع الحدوث، فقد يُعاني منه كل شخص بطريقة مختلفة قليلًا، وقد يحدث الشعور بعسر الهضم من حين إلى آخر أو كثيرًا كل يوم.

الأعراض

قد يشعر الأشخاص الذين لديهم عسر الهضم بواحد أو أكثر من الأعراض التالية:

1- الشِّبَع المُبكِّر أثناء تناوُل الوجبة، لم تأكل الكثير من وجبتكَ، لكنَّكَ تشعر بالفعل بالشِّبَع، وقد لا تتمكَّن من الانتهاء من الأكل.

2 - الشعور بإمتلاء مُزعِج بعد تناوُل الوجبة، يستمرُّ إحساس الامتلاء أكثر مما ينبغي.

3- الإحساس بإنزعاج في أعلى البطن، تَشعُر بألم يتدرَّج من درجة بسيطة لدرجة شديدة في المِنطقة الواقعة بين أسفل عظمة الصدر والسُّرَّة.

4- الإحساس بحُرْقة في أعلى البطن، تَشعُر بإنزعاج أو حُرْقة في المِنطقة الواقعة بين أسفل عظمة الصدر والسُّرَّة.

5- انتفاخ في الجزء العلوي للبطن، تَشعُر بإحساس مزعج بالضيق بسبب تراكُم الغازات.

6- الغثيان .

الأعراض الأقل شيوعًا تشمل القيء والتجشُّؤ :

قد يكون لدى المصابين بعسر الهضم حرقة الفؤاد أحيانًا، ولكن يختلف العرَضان عن بعضهما. حرقة الفؤاد هي ألم أو شعور بالحرقة في وسط صدركَ قد يمتدُّ في رقبتكَ أو ظهركَ أثناء الأكل أو بعده.

الأسباب

يَحدث عسر الهضم نتيجة للعديد من الأسباب المحتملة. يَرتبط عسر الهضم في أغلب الأحيان بنمط الحياة وربما يَنتج عن الطعام، أو الشراب أو الدواء. تتضمن الأسباب الشائعة لعسر الهضم ما يلي:



1 - الإفراط في تناوُل الطعام أو تناوُل الطعام بصورة سريعة

2- الأطعمة الغنية بالدهون، أو الشحوم أو الأغذية كثيرة التوابل

3- تَناوُل قدر كبير من الكافيين، أو الشوكولاتة أو المشروبات الغازية

4- التدخين

5- القلق

6- بعض المضادات الحيوية، ومسكنات الألم ومكملات الحديد



في بعض الأحيان يكون عسر الهضم ناتجًا عن أمراض أخرى بالجهاز الهضمي، وهي:

1- التهاب في المعدة (التهاب المعدة)

2- القرح الهضمية

3- الداء البطني

4- حصوات مرارية

5- الإمساك

6- التهاب في البنكرياس (التهاب البنكرياس)

7- سرطان المعدة

8- انسداد الأمعاء

9-دفق الدم المنخفض بالأمعاء (الإقفار المعوي)

المصدر - مايو كلينك