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الأحد، 08-11-2020 12:51 م

تعرف على أشهر وأرخص التوابل المفيدة للأسنان

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الوكيل الإخباري _ يعد الملح من أشهر وأرخص التوابل والتي لا يخلو اي منزل منها ، حث انه يتميز بالعديد من الفوائد لصحة الجسم وصحة الاسنان ، تعرف على ابرز فوائد الملح للأسنان :

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تُساعد على تنظيف الفم من بقايا الأطعمة التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها.


يقضي على البكتيريا الموجودة بالفم بفاعليَّة

 

يمنع نمو البكتيريا مُجددًا.

 

يعمل على سرعة التئام الجروح الموجودة بالفم.

 

يساعد في القضاء على رائحة الفم

 

 

المصدر :الامارات نيوز 

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