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الأحد، 03-01-2021 01:27 م

تعرف على أضرار ابتسامة هوليود

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الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على ابتسامة هوليود ، وعلى الرغم من ان هذه القشور الخزفية تعالج بعض مشاكل الأسنان الا انه ينتج عنها العديد من الأضرار، تعرف على  أضرار ابتسامة هوليود :


1-   تصبح حالات الإصابة بتسوس الأسنان أكثر خطورة وضرراً. على الأسنان، وذلك بعد تغليف الأسنان بقشرة الأسنان التجميلية.

2-   يخطئ بعض الأطباء بقيامهم بتركيب القشرة التجميلية. على الأسنان، قبل معالجة حالات التسوس الحاصلة في الأسنان، لأنّ ذلك يؤدّي إلى تآكل السن المصاب بالتسوس وإضعافه والتهابه. والاضطرار لخلعه في حال عدم اكتشافه في وقت مبكر.

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3-   تعرض أطراف الأسنان للتسوس.


4-  يعتقد البعض أنّ تركيب القشرة التجميليّة يغني عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون وخيط الأسنان لكن هذا غير صحيح لأنّ الأطراف الجانبية للأسنان لا تزال مكشوفة فـ يهاجمها السوس.

 

المصدر : الامارات نيوز



 




 

 


 

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