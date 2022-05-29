تعرف على أضرار الأرجيلة على صحتك

الوكيل الإخباري - كشفت نتائج دراسة جديدة ان الارجيلة مضرة بالقلب والجهاز الدوراني تمامًا مثل اثر السيجارة.



واشار الباحثون القائمون على الدراسة ان شركات تصنيع الاراجيل تورج لها بانها الخيار الاكثر امنًا على الصحة نظرًا لاحتوائها الماء، كما انها لا تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة.

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لكن هذه الدراسة وجدت ان تدخين الارجيلة له تاثير مماثل للسجائر على القلب والجهاز الدوراني ككل.



ووفقًا لدراسة سابقة نشرت في مجلة (British Medical Journal) وجدت ان 10% من المراهقين تقريبًا في الدول الغربية يميلون لتدخين الاراجيل، الامر الذي يضعهم بخطر الإصابة بامراض القلب والاوعية الدموية.



وافاد الباحثون ان التدخين السيجارة الواحدة ينتهي بعدة دقائق وبعض النفخات، إلا ان الارجيلة تعتبر اسوء بما ان الشخص يدخنها لفترة طويلة من الوقت مستهلكًا الكثير من النيكوتين.



واكد الباحثون ان تاثير تدخين الارجيلة على قلب الشخص وجهازه الدوارني كان فوريًا، حيث ارتفع معدل نبضات القلب بحوالي 16 نبضة خلال الدقيقة الواحدة.



إضافة إلى ذلك لاحظ الباحثون ان الارجيلة ترفع من خطر تصلب الشرايين ايضًا مما يعرض الشخص للإصابة بامراض القلب المختلفة، وهذا الامر بدا جليًا بعد 30 دقيقة من تدخين الارجيلة.

ويب طب

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