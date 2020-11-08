تعرف على أضرار الكراوية

الوكيل الإخباري _ تعد الكراوية من البذور التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، حيث تساهم في علاج العديد من المشكلات الصحية في الجسم وعلى الرغم من فوائدها الا ان تناولها بكثيرة قد يؤثر على صحة الجسم :

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تعرف على ابرز اضرار الافراط في تناول الكراوية :

التجشؤ وحرقة المعدة والغثيان

يسبب طفح جلدي وحكة لدى الأشخاص الحساسين

يسبب الإجهاض .

زيادة نسبة الحديد في الجسم “داء ترسب الأصبغة الدموية



تخفض مستويات السكر في الدم

المصدر : الامارات نيوز

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