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الأحد، 08-11-2020 01:05 م

تعرف على أضرار الكراوية

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الوكيل الإخباري _ تعد الكراوية من البذور التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، حيث تساهم في علاج العديد من المشكلات الصحية في الجسم وعلى الرغم من فوائدها الا ان تناولها بكثيرة قد يؤثر على صحة الجسم :

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تعرف على ابرز اضرار الافراط في تناول الكراوية :

التجشؤ وحرقة المعدة والغثيان

 

يسبب طفح جلدي وحكة لدى الأشخاص الحساسين

 

يسبب الإجهاض .

 

زيادة نسبة الحديد في الجسم “داء ترسب الأصبغة الدموية 


تخفض مستويات السكر في الدم 

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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