تعرف على أضرار الكراوية

الوكيل الإخباري _ تعد الكراوية من البذور التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، حيث تساهم في علاج العديد من المشكلات الصحية في الجسم وعلى الرغم من فوائدها الا ان تناولها بكثيرة قد يؤثر على صحة الجسم :
تعرف على ابرز اضرار الافراط في تناول الكراوية :
التجشؤ وحرقة المعدة والغثيان
يسبب طفح جلدي وحكة لدى الأشخاص الحساسين
يسبب الإجهاض .
زيادة نسبة الحديد في الجسم “داء ترسب الأصبغة الدموية
تخفض مستويات السكر في الدم
المصدر : الامارات نيوز
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